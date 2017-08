Ja, ik wil (maar zonder poespas)

Steeds meer mensen kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Vorig jaar werden 15.700 van dit soort verbintenissen afgesloten, dat is bijna een kwart meer dan in 2015. De hoeveelheid huwelijken blijft hetzelfde, ieder jaar trouwen er ongeveer 65.000 stellen. Wanneer kies je voor een huwelijk en wanneer voor een geregistreerd partnerschap?

„Voor veel mensen is trouwen belangrijk, omdat ze bijvoorbeeld een gezin willen beginnen. Maar mensen kiezen soms juist voor geregistreerd partnerschap omdat ze een kindje krijgen”, vertelt Alvaro Solano, specialistisch medewerker van de Burgerlijke Stand. Een groot verschil zit er niet in, legt hij uit. „Het geregistreerd partnerschap is ooit ingevoerd zodat mensen van hetzelfde geslacht ook een verbintenis aan kunnen gaan. Juridisch gezien zit er bijna geen verschil in, het is alleen veel zakelijker. Maar je hebt dezelfde rechten en plichten.”

Geen tussenstap

Voor wie hoopte dat het geregistreerd partnerschap een mooie tussenstap voor het huwelijk was, heeft Solano slecht nieuws. „Als je het laat omzetten naar een huwelijk is het slechts een administratieve handeling.” Nog iets anders om rekening mee te houden, is dat een geregistreerd partnerschap niet overal erkend wordt.

Thijs (43) en Rianne (36) hebben een geregistreerd partnerschap. Vooral uit praktisch oogpunt. „Wij gingen aanvankelijk naar de notaris voor een samenlevingscontract”, vertelt Rianne. „Thijs was twee jaar daarvoor bij mij in mijn koophuis getrokken en we wilden juridisch regelen dat het appartement ons beider eigendom zou worden. We hadden ons alleen ietsje beter vooraf moeten laten voorlichten, want dat bleek je helemaal niet te kunnen regelen met een samenlevingscontract. Dus toen kwam de notaris met het voorstel: geregistreerd partnerschap of trouwen? Dat is natuurlijk het minst romantische huwelijksaanzoek ooit, dus hebben we toen besloten voor een geregistreerd partnerschap te kiezen.”

Zakelijk

Voor Monica (26) is trouwen juist iets heel belangrijks geweest. „Voor mij is het iets zakelijks: je hebt rechten en plichten naar elkaar toe. Dat is eigenlijk heel fijn, het geeft een soort rust. Je mag wat van elkaar verwachten, diegene heeft daar ook ja op gezegd. Het voelde meteen heel fijn. Dat is voor mij het grootste verschil met samenwonen of een geregistreerd partnerschap. Het is zekerheid die je krijg als je trouwt.”

Die zekerheid kent Thijs niet, wat ook meespeelt in de keuze voor een geregistreerd partnerschap. „Thijs is al eens getrouwd is geweest en dus weet dat 'in voor of tegenspoed tot de dood ons scheidt' niet altijd zo uitkomt”, vertelt Rianne. „En ik ben nooit een meisje geweest dat al droomde van een trouwerij met een witte jurk en een koetsje. Het feit dat we samen eigenaar zijn van een huis - inmiddels een ander huis, waarop we ook samen op de koopakte staan -betekent voor mij veel meer dan een huwelijk.”

Altijd zeker

Hoewel het huwelijk veel betekent voor Monica, is ze altijd zeker geweest over haar relatie met haar inmiddels echtgenoot. „Ik heb er geen twijfel over dat Bart die rechten en plichten ook zou nakomen als we niet waren getrouwd, maar het geeft een hele andere dimensie. Het voelde ook echt anders toen we trouwden. Je zegt echt ja tegen elkaar voor de rest van je leven. Twee maanden voor we gingen trouwen had ik wel even een moment van ‘oké, dit is écht voor de rest van mijn leven’. Maar we waren al een aantal jaar samen en het was echt een geval ‘waarom niet’? Er is niks beters dan dit!”

En het feestje? „Dat vond ik een mooie bijkomstigheid,”, zegt Monica. „Maar ik heb nooit gedroomd van een megabruiloft. Het is wel heel erg bijzonder om de liefde te vieren. Mensen komen speciaal voor jullie, dat is heel bijzonder. Maar ik zou ook absoluut getrouwd zijn zonder feest. Het feest is een bijzaak.”