Fulltime of parttime: wat past bij jou?

In Nederland hebben we gemiddeld allemaal een halve baan. Dat komt deels door werkloosheid, maar ook deels omdat veel mensen ervoor kiezen om parttime te werken. Het CBS kwam vandaag met cijfers waaruit dat blijkt. Het CBS gaat bij fulltime uit van 40 uur per week werken. Maar is dat eigenlijk nog wel realistisch?

„Een 40-urige werkweek is goed te doen wanneer je niet 40 uur lang continu ‘on’ hoeft te staan”, zegt arbeidspsychologe Ingrid Smit. „Zijn er voldoende rustmomenten, een paar ‘verloren’ uren waarin de focus wat minder mag zijn, dat geeft de werknemer gelegenheid om energie op te laden en weer vol aandacht aan het werk te gaan. Toen de 40-urige werkweek de norm was, was er meer gelegenheid voor rustige momenten of periodes.”

„Bel ons niet, wij bellen jou wel"

Deeltijd werken klinkt veel mensen als muziek in de oren, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, zegt Smit. „Deeltijd voor de meerderheid heeft als consequentie dat veelal van je verwacht wordt dat je continu volop presteert en juist dat kan op termijn leiden tot te hoge werkdruk met overspanning als uiteindelijk gevolg.”

Een half miljoen mensen werkt gedwongen parttime. „Wat toeneemt zijn de oproepcontracten. Je moet meer uren beschikbaar zijn dan je wordt opgeroepen”, legt Jose Kager, woordvoerder van FNV uit. „We hadden laatst een man van begin dertig die dolgraag meer wilde werken. Hij heeft een oproepcontract van zestien uur per week, maar moet die uren over vier a vijf dagen spreiden. Hij heeft een inkomen van 900 euro per maand en kan er geen baan naast zoeken.”

Wat is 'te veel werken'?

Van de mensen die uit eigen beweging parttime werken, is driekwart vrouw. „Het benutten van talenten en economische zelfstandigheid zijn voor FNV heel belangrijk, dat gebeurt weinig als vrouwen veel parttime werken”, zegt Kager. „Dat komt omdat werk en privé nog steeds lastig te combineren zijn. Nu wordt er vaak gekeken naar wie het meest verdient. Dat is vaak de man, waardoor de vrouw parttime gaat werken. Terwijl ze misschien wel fulltime wil werken.” Vaak gaat het om de zorg van kinderen of ouders. „Uit de praktijk blijkt dat als verlofregelingen voor mannen worden doorbetaald, mannen veel vaker parttime gaan werken.”

Er is in elk geval één ding zeker: te veel werken is altijd ongezond. Maar hoeveel teveel is, verschilt per persoon. „Sommigen werken 60 uur per week en voelen zich prima, anderen vinden 20 uur per week een hele opgave”, zegt Smit. “In het laatste geval vind ik het wel raadzaam om te onderzoeken waar dat door komt? Werk kan heel erg leuk en belonend zijn, misschien zit je toch niet op de juiste plek of stel je teveel eisen aan jezelf.”

Best flex dat flex

Hoe zit het eigenlijk met de Metro-lezer? We vroegen het jullie op Facebook. Tien procent van jullie werkt bewust niet. 17 procent werkt voltijd maar zou graag naar deeltijd gaan. Van de deeltijders wil 13 procent juist naar voltijd. Negen procent is werkloos maar zou dolgraag werken en bijna de helft (45 procent) is tevreden met zijn of haar uren.

Michelle heeft een contract van 20 uur maar kan vaak meer werken. „Ik ben flexwerker in de zorg met contract van 20 uren per week vaste aanstelling. Daarbij kan ik gedeelte zelf bepalen welke diensten ik wel of niet kan werken en of ik extra uren wil werken. Er staan genoeg diensten open om extra uren te werken. Bevalt me erg goed.” Jenny heeft goed advies voor mensen die de keuze hebben: „Wanneer het financieel kan altijd doen, er bestaat meer in het leven dan werken.”

Helaas kan het ook niet altijd, zo weet ook Guido. „Ik zou graag weer kunnen werken als vroeger maar dat lukt niet meer vanwege de gezondheid.” Ook Chantal kan op dit moment niet werken, maar wil dat wel. „Ik kan tijdelijk niet meer werken maar ik wil wel als het weer beter gaat!”

Lees ook: Nederlander dol op deeltijd

Blij met meer dan fulltime

Leonie ter Veld (27), foodblogger, werkt gemiddeld 50 uur per week

„Ik heb heel erg leuk werk! En mijn werk is niet echt te vatten in tijden. Ik hoef niet van negen tot zes op een kantoor te zitten. Daardoor begin ik vaak vroeg en ben ik tot ‘s avonds laat bezig. Ik zit heel veel achter mijn computer, maar ga er ook veel op uit. Evenementen zijn vaak in de avond, en die tel ik wel als werk. Ik ben dan toch aan het netwerken of eten aan het recenseren. Dat tel ik wel mee in die vijftig uur.”

„Omdat ik eigen baas ben kan ik alles zelf bepalen. Vanochtend kwam ik moeilijk uit bed, dus begin ik wat later met werken. Deeltijd werken kan ik me ook écht niet voorstellen met mijn werk. Maar het is ook echt zulk leuk werk. Als ik deeltijd zou werken, zou ik in mijn vrije tijd alsnog dingen ondernemen waar ik content van maak. En er is ook altijd werk. Hoe meer je werkt, hoe meer werk er is. Er is altijd wel iets te doen.”

„Toen ik nog voor een baas werkte, vond ik het wel heel vervelend om fulltime te werken. Je bent vijf dagen aan het werk en twee dagen weekend.”

Gosse Bouma (30), filmmaker, werkt ongeveer 60 uur per week

„Als beginnend freelancer neem je al heel snel teveel hooi op je vorm. Er komt zoveel voorbij en je wil alles doen. Ik denk wel dat ik soms teveel hooi op mijn vork neem. Ik ben vaak moe en mijn weekend loopt vaak in de soep omdat ik aan het werk ben. Dan schuif ik sociale dingen soms aan de kant, en dat is niet altijd even gezond denk ik.”

„Ik ervaar dat zelf nu nog niet zo, maar je leest wel veel over burnouts. Op dit moment ben ik bezig met een documentaire die door crowdfunding wordt betaald en doe ik andere klussen. Ik kies ervoor om dat allemaal te doen, maar er moet ook gewoon geld in het laatje komen. Dat is ook één van de redenen dat ik veel werk. Een andere reden is dat ik dingen krijg aangeboden die ik heel graag wil doen. Dan doe je dingen soms pro bono of voor een laag tarief.”

„Het is niet zo dat ik leef om te werken, het is een onderdeel van mijn leven. Ik vind het zo leuk dat ik het niet als werk beschouw. Het is mijn passie, al klinkt dat zo suf. Ook kan ik overal werken, als ik mijn laptop maar bij me heb. Ik ben daarom ook niet na vijf uur vrij. De scheidslijn tussen werk en vrije tijd is heel dun. Maar ik haal er zoveel plezier uit. Ik kijk niet uit naar de vrijdag en maandag is voor mij geen horrordag. De komende jaren wil ik dit zo blijven doen.”