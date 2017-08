'Gedragscode' voor fietsers in de maak

Even een appje sturen terwijl je aan het fietsen bent of keihard langs de andere fietsers scheuren. Iedereen heeft zijn eigen ideeën op het fietspad. En dat is niet altijd even handig, vinden de ANWB, Fietsersbond en NTFU. Daarom zijn ze bezig met een gedragscode, meldt het AD.

Begin volgend jaar moeten de nieuwe gedragsregels klaar zijn. De borden kunnen dan in de lente van 2018 worden geplaatst naast drukke fietspaden. Volgens NTFU-woordvoerder Esther van der Heijden gaat het erom dat fietsers 'meer rekening houden met elkaar'. De werktitel van het project is 'geef elkaar de ruimte'.

Recht staan, links gaan

Elke doelgroep op het fietspad kan de aanwijzingen gebruiken voor onveilig gedrag, zegt Van der Heijden. „Wielrenners moeten niet overal keihard willen racen. En scholieren moet hun ogen op het fietspad houden, niet op hun telefoon.” Ze wil toe naar hoe we op de roltrap staan: „Rechts staan, links gaan.”

De aanleiding voor de gedragscode zijn de overvolle fietspaden die steeds vaker tot ongelukken leiden. Meer mensen zijn onderweg en de snelheid loopt per fietser steeds verder uiteen. Daarnaast is het telefoongebruik een probleem: dat veroorzaakt namelijk extra ongevallen.