Dit kun jij doen om een varkensleven te verbeteren

Ruim 19.000 Nederlanders mochten van Stichting Wakker Dier hun stem uitbrengen. Welk bedrijf liegt ons het meeste voor als het gaat om eten? Albert Heijn won met 7500 stemmen de verkiezing. Albert Heijn claimde namelijk dat de serranoham van varkens komt die in de wei hebben gelopen. In werkelijkheid hebben de dieren opgesloten gezeten, laat Wakker Dier weten.

Op naar Spanje

Maar hoe kom je daar eigenlijk achter? „Er zijn eigenlijk twee dingen die we doen”, legt Anne Hilhorst, woordvoerder van Wakker Dier uit aan Metro. „Het eerste is onderzoek. In het geval van de varkens zijn we gaan kijken naar waar ze vandaan komen. Ze komen in het geval van de Albert Heijn uit Spanje. Dan kijken we naar wat daar de wettelijke eisen zijn, hoe leven ze en hoe gebeurt het verwerkingsproces daar? Daar kun je al een hoop uit opmaken.”

De varkens leven over het algemeen wat krapper in Spanje, maar gaat het dan bij de Albert Heijn-varkens ook zo? „Daarna nemen we contact op met de producent en stellen we een aantal vragen. Stellen ze bijvoorbeeld bovenwettelijke eisen? Aan de hand van die twee methoden vallen de puzzelstukjes in elkaar.”

Stalbranden

Diervriendelijk varkens houden, is dat eigenlijk wel mogelijk? Na de stalbranden van afgelopen zomer lijkt het bijna van niet. Begin vorige week kwamen er weer honderden varkens om, dit keer in het Twentse Agelo. Veelgehoorde kritiek is dat boeren vooral hun geld in vlammen zien opgaan en niks geven om dieren. „Niemand staat te juichen bij een brand", vertelt Jeannette van de Ven aan Metro. Zelfs is ze geitenhouder en bestuurslid van de Land-, en Tuinbouworganisatie (LTO). „Het is je inkomen, brand betekent geen inkomen. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Je gaat zeven dagen per week de stal in, dit werk doe je met optimale betrokkenheid. Er is passie en bevlogenheid nodig om dit dag in dag uit, jaar in jaar uit te doen. Dat red je niet als het je om geld gaat."

Toch voelt het misschien een beetje dubbel: de dieren gaan uiteindelijk naar de slacht en daar gaan ze ook dood. „Heel veel boeren hebben echt affectie voor de dieren. Vaak hebben ze een lievelingskoe of bloedlijn. Ik heb vaak boeren aan de lijn die door het lint gaan omdat hun favoriete koe uierontsteking heeft. Ze hebben er echt buikpijn van. De liefde voor de dieren is alleen veel nuchterder dan bij de gemiddelde stedeling.", legt van de Ven uit. „Veel boeren groeien op in een boerengezin. Op de boerderij ligt leven en dood heel dicht bij elkaar. Een kalfje dat wordt geboren is leuk, mooi en spannend. Maar het kan ook dood geboren worden. Of dat je er heel goed voor zorgt maar dat het later doodgaat. Het is een nuchterheid waar je mee opgroeit. Op de boerderij ervaar je in een ultieme vorm dat het leven niet maakbaar is."

De organisatie laat op de website weten dat er een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de stalbranden ingesteld gaat worden. In 2012 is er ook al onderzoek gedaan en een actieplan opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid en Wageningen Livestock Research. Dat onderzoek wordt nu herhaald om te kijken of er dingen zijn veranderd.

Zelf wat doen

Maar kun je zelf ook iets doen om het leven van varkens beter te maken? „Er zijn twee makkelijke dingen om bij te dragen”, vertelt Hilhorst. „Het eerste is dat je in de supermarkt kunt kiezen voor vlees met een welzijnskeurmerk, dan kun je gaan voor biologisch of scharrelvlees. Dat ligt in bijna elke supermarkt.” We komen om in de keurmerken, welke moet je dan eigenlijk hebben? „Als je Beter Leven of Biologisch hebt zit je goed. Die dieren mogen buiten komen, hebben leefruimte genoeg en er wordt goed voor ze gezorgd.

En een stukje vlees bij de slager? „Dat kan. De ervaring is wel dat er bij slagers vaker een klein assortiment aan biologisch of scharrelvlees ligt. Het welzijn van de dieren is niet persé beter, maar dat moet je per slager bekijken.”

Ben je een keer inspiratieloos wat betreft eten, dan geeft Hilhorst nog een andere tip. „Je kunt tegenwoordig zonder al teveel moeite vegetarisch eten. In veel supermarkten liggen kaartjes met recepten en daar zit vaak ook wel iets vegetarisch tussen. En het internet staat natuurlijk bomvol recepten. Het is helemaal niet zo moeilijk om vlees te laten staan. Daar hoef je geen topchef of creatief voor te zijn.”