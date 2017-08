Nog meer steden in Nederland gaan genderneutraal

De gemeente Amsterdam liet vorige week weten het taalgebruik niet langer te beperken tot man en vrouw. Ook de NS maakte bekend dat ze reizigers niet meer zullen aanspreken als 'dames en heren' maar 'beste reizigers' zullen hanteren.

Uit een enquete van de NOS blijkt dat tientallen gemeenten het voorbeeld overwegen te volgen en neutraler willen worden in het taalgebruik. Een klein aantal heeft net als Amsterdam al maatregelen genomen.

Agendapunt

In onder andere Rotterdam, Tilburg en Enschede is het aanpassen van de aanspreekvorm een agendapuntje. „De keuze van Amsterdam heeft ons natuurlijk aan het denken gezet", laat een woordvoerder van de gemeente Rotterdam weten aan de NOS. „Maar overgaan tot concrete aanpassingen doen we nog niet. We moeten eerst nog de nodige gesprekken voeren voordat we eventueel overgaan tot een neutrale aanspreekvorm van onze inwoners." Ook in Groningen zijn er plannen.

Geen dames en heren

In Almelo is men al een stapje verder: daar wordt 'dames en heren' al niet meer gebruikt bij speeches. Ook zij houden er net als de NS rekening mee het publiek neutraal aan te spreken.

In Enschede is men ook al hard op weg, daar zijn de toiletten al jaren unisex. „Grappig dat sommige gemeenten met hun genderneutrale maatregelen in het nieuws komen. Wij kozen een jaar geleden al bewust voor genderneutrale toiletten, maar besloten het niet naar buiten te brengen. Waarom zou je de aandacht willen vestigen op iets wat gewoon normaal zou moeten zijn?", zegt een woordvoerder tegen de omroep.