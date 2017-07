‘Ontneem vluchtelingen hoop op beter leven’

De vluchtelingencrisis moet opgelost worden. De Europese Commissie presenteerde om die reden dinsdag een actieplan. Door verschillende maatregelen moet onder andere Italië ontlast worden en moeten de oorzaken van migratie worden bestreden.

Is dat het de juiste manier om de oorzaken te bestrijden? Er klinken verschillende geluiden. Hoogleraar sociologie Hein de Haas schrijft op zijn website regelmatig over het onderwerp. Gesloten grenzen zorgen volgens hem niet voor minder migratie. Buiten dat migranten een andere manier vinden om binnen te komen, gaan ze ook minder snel weg. Wanneer de grenzen open zijn, migreren ze vaker terug, schrijft hij.

Immigratiedeskundige Jan van de Beek denkt een stap verder dan De Haas. „De situatie is nu dat we mensen door het vluchtelingenverdrag impliciet de belofte geven dat iedereen die uit een onveilig land komt, in de praktijk zelden wordt uitgezet. Die belofte zorgt voor de situatie die we nu hebben”, zegt hij tegen Metro. „Zolang die belofte er ligt en mensen denken dat ze zich blijvend kunnen vestigen, zullen ze hierheen komen.”

Hoop ontnemen

Moeten de grenzen dicht? „We moeten mensen de hoop ontnemen dat ze zich blijvend kunnen vestigen na illegale immigratie. Dan komen ze ook niet meer hierheen. Dat werkte ook in Hongarije.” Daar werd een muur gebouwd om vluchtelingen tegen te houden. „Je ziet dat die stroom vluchtelingen is opgedroogd omdat het geen zin heeft.”

„Als je beperkende maatregelen neemt, onderbreek je de natuurlijke circulatie van migratie”, zei De Haas in 2015 al tegen NRC. Even verderop in het artikel stelt hij: „Om te beginnen: realiseer je dat 25 jaar grenscontroles en visumplicht niets hebben opgeleverd. Behalve meer permanente vestiging van migranten, een grote afhankelijkheid van mensensmokkel, een hoop lijden, en mensen die aan de grens sterven. Dat beleid is totaal failliet.”

Ook Gijs Oonk schrijft op Sociale Vraagstukken dat open grenzen juist goed zijn. „Het is evident dat open grenzen leiden tot een tijdelijke groei van migratie. Toen de Europese grenzen opengingen voor Poolse arbeidsmigranten was de wereld te klein. Nu hoor ik daar weinig meer over. Veel Polen zijn teruggekeerd, anderen komen hier alleen voor seizoensarbeid, slechts een kleine groep vestigt zich hier.”

Verzorgingsstaat

Toch ziet Van de Beek nog een ander probleem: „Onze verzorgingsstaat verdraagt zoveel vluchtelingen niet. De kosten komen neer op de mensen die lijken op de migranten, waaronder veel immigranten uit eerdere cohorten. Die vluchtelingen gaan namelijk concurreren om dezelfde banen, uitkeringen, subsidies en huurwoningen. Ze zitten in hetzelfde segment en maken aanspraak op dezelfde voorzieningen.”

Van de Beek gaat ervan uit dat vluchtelingen dus lager opgeleid zijn. „Ik zou wel eens data willen zien hoeveel hoogopgeleiden nou echt naar ons land komen. Klopt het wel dat er veel artsen en advocaten uit Syrië komen? En dan heb je nog het gemiddeld aantal jaren onderwijs: in Nederland is dat 18, in Syrië is dat gemiddelde de helft.”

Hypocriet

Volgens De Haas en Oonk zouden open grenzen een oplossing kunnen zijn. Van de Beek ziet liever dat we per regio in de wereld betere asielsystemen opzetten. „Dan zijn de terugkeerkansen groter en dat is op de lange termijn beter. Er valt winst te boeken als de omringende landen verantwoordelijk zijn. En we moeten de mensen die hierheen willen komen de hoop ontnemen dat ze mogen blijven. Zolang we de deur op een kier houden, houden we deze in mijn ogen perverse uitkomst. Het is heel hypocriet: we willen ze niet houden, maar we hebben de schijn wel dat we dat willen. Dat leidt tot dit soort situaties.”