Werken in horeca alleen geschikt als bijbaan?

Nu de terrassen met dit stralende weer structureel bomvol zitten, valt het probleem extra op: een tekort aan horecapersoneel. Op vele toiletten hangen briefjes met: kom jij ons team versterken? Waarom kiezen we steeds minder voor een baan in een restaurant of café?

Onregelmatige werktijden, de voeten onder je lijf vandaan lopen: het imago van werken in de horeca werkt niet bepaald mee. In de keuken van veel horecagelegenheden is het probleem al langer gaande. Een tekort aan koks leidt ertoe dat steeds minder ervaren mensen de maaltijden moeten bereiden.



Schreeuw om mbo’ers

Uit onderzoek blijkt donderdag dat maar liefst tienduizenden vacatures openstaan in de horeca, zorg, techniek en logistiek. Het bedrijfsleven staat te springen om meer mensen met een mbo-opleiding. Dat blijkt uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie UWV. Tegelijkertijd vragen veel minder jongeren een WW-uitkering aan.