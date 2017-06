Weg roamingkosten, hallo telefoonverslaving?

Nu vandaag de roamingkosten in de Europese Unie definitief verdwijnen, kunnen we tijdens onze vakantie opeens naar hartelust bellen, sms’en en internetten. Geen vrees meer voor een hoge telefoonrekening, maar wel voor een telefoonverslaving tijdens je 'zorgeloze' vakantie?

Nooit meer verdwalen op vakantie, elke dag een jaloersmakende foto op Instagram of eindeloos met je moeder bellen omdat ze je zo mist. Het kan vanaf vandaag allemaal. Je betaalt er in EU-landen nu evenveel voor als in Nederland. Je Nederlandse telefoonbundel geldt namelijk nu ook in de rest van de Europese Unie.

Nooit meer offline

De nieuwe regel zorgt voor veel mogelijkheden, maar er is ook een keerzijde. Verleren we nu langzaam wat vakantievieren is? Een goedkoop sms’je naar je vrienden als je ze bent kwijtgeraakt in de smalle straatjes van Parijs, is inderdaad erg handig. Je hoeft tijdens je vakantie niet meer offline. Maar dat betekent dus ook dat de werkmail binnenstroomt, je vrienden je met niet-vakantie-gerelateerde vragen gaan ‘lastig vallen’ en je de hele ochtend kan Facebooken voor je tent. Je bent met je hoofd opeens weer helemaal ‘terug’ in Nederland. Ben je daar helemaal voor naar Zuid-Frankrijk gereden?



Onderzoek

Maar liefst 80 procent van de Nederlanders verwacht aanzienlijk meer online te gaan tijdens een vakantie in Europa. Dat bleek uit onderzoek van reisbureau Vacanceselect onder zo’n tweeduizend vakantiegangers. Ook denkt het grootste deel dat dit bij hun kinderen ook het geval zal zijn. Een kwart van de aanstaande vakantiegangers verwacht deze zomer in totaal 4 tot 8 uur online actief te zijn. Nog een kwart verwacht dat dit nog meer zal zijn. Zo’n 14 procent denkt voortdurend aan zijn telefoon vastgeplakt te zitten.

Addertje

Vergeet niet dat er bij de nieuwe regel nog een paar addertjes onder het gras zitten:

1. Bellen naar het buitenland vanuit Nederland wordt niet goedkoper.

2. Zwitserland doet niet mee. Noorwegen, Liechtenstein en IJsland (geen EU-leden) daarentegen wel.

3. Sommige providers hebben een limiet op internetten in het buitenland ingesteld bij abonnementen met een onbeperkte databundel. Bij T-mobile ligt die limiet op 10 GB, bij Tele2 op 6 GB. Als je daar overheen gaat, betaal je maximal 7,70 euro per gigabyte.

4. Als je vier maanden lang meer data verbruikt in het buitenland dan in Nederland, mag je provider extra kosten in rekening brengen. Dit om te voorkomen dat mensen een goedkoop abonnement afsluiten bij bijvoorbeeld een Oost-Europese provider in plaats van bij een Nederlandse.