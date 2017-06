Stage lopen: leerzaam of goedkope werkslaaf?

Een stage hoort leerzaam en inspirerend te zijn. Toch hoor je steeds vaker dat het meer een verkapte werkplek is waar je geen cent voor krijgt, maar wel een bak ervaring voor moet hebben. Maandag ontstond een pittige discussie op twitter over #stageleed, waar uiteindelijk demissionair minister Lodewijk Asscher zich in mengde.

De discussie begon met een twitterbericht van Esther Crabbendam van FNV Jong, die voorstelde om een blog te starten over stageleed. Het idee kwam voort uit een zoveelste vacature voor een onbetaalde stageplek die meer op een verkapte werkplek lijkt. Dit keer was het een stage bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Een lading aan reacties van andere twitteraars volgde, van verongelijkte berichten tot droogkomische opmerkingen. Ook mengde Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing zich in het gesprek en sprak demissionair minister Lodewijk Asscher aan op twitter. Hij mengde zich in de discussie en liet weten dat dit inderdaad niet om een stageplek gaat. "Bij deze verzoek aan "stagiaires" die eigenlijk gewoon werken om inspectie te tippen. Kan via website inspectie of 0800-5151", twitterde hij.

Inmiddels is Crabbendam door de directeur van Pakhuis de Zwijger uitgenodigd voor een uitleg over hun stagebeleid.

Hoe zit het bij jou?

Hoe zit of zat dat bij jouw stage? Heb je veel geleerd of was je in feite een goedkope werkslaaf?