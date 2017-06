‘We zaten dij aan dij in de sauna: heel gênant’

We gaan de laatste jaren steeds vaker naar de sauna, blijkt uit onderzoek. Heerlijk, een dagje ontspannen, even zonder iets aan je hoofd - en je lijf - te hebben. Die hitte, het overtollige zweet en al dat naakt kan alleen voor enig ongemak en irritatie zorgen. Aan algemene huisregels (lees: het gebruik van een handdoek, het dragen van een badjas in het restaurant en het verbod op (on)gewenste intimiteiten) hebben we niet meer genoeg. Hoog tijd om de ongeschreven saunaregels op schrift te zetten.

1 Probeer geen date te regelen

Nee, de sauna is geen offline Tinder. Vraag iemand niet op date als diegene lekker zit te relaxen. Elize (31): „Ik zat laatst bij een opgieting iets te dicht tegen mijn buurman aan. Onze dijen kleefden tegen elkaar aan. Dat was al niet zo fijn, maar ja die opgietingen zijn vaak erg druk. Terwijl we daar zaten, knoopte hij een praatje met me aan. Dat vond ik nogal ongemakkelijk omdat ik naar poedelnaakt zat. Na de opgieting liep hij achter me aan en vroeg wat ik ging doen en of ik zin had om samen te lunchen? Het enige wat ik dacht was: waar is mijn badjas! Ik wil weg! Ik werd knalrood van top tot teen en ben snel gevlucht.”

2 Verstop je niet voor bekenden

Spring niet halsoverkop een bubbelbad in als je opeens een bekende voorbij ziet lopen. Dat kan gevaarlijk zijn, maar bovenal genânt. „De kans is groot dat ze je toch al gezien hebben”, zegt etiquette-deskundige Gonnie Klein Rouweler. „Zeg gewoon gedag. Je hoeft elkaar geen drie zoenen te geven. Dat is niet fijn met al dat geplak. Als je er zeker van wilt zijn dat de ander dat ook niet gaat doen, kan je zeggen: „Ik ga hier niet zoenen, hoor!”

3 Ga geen uitgebreide gesprekken aan met bekenden

Ga niet ongevraagd een heel gesprek aan met een bekende die je tegenkomt. Daar zit de ander misschien helemaal niet op te wachten tijdens een ontspannende dag. Anne (26): „Ik kwam een keer de ouders van een goede vriend tegen, die superblij een praatje begonnen te maken. Naakt. Ik vond het super awkward. Zeg elkaar gedag en loop gewoon d-o-o-r!”



Ook Tineke (57) komt regelmatig bekenden tegen in de sauna. Het liefst bezoekt ze een sauna dichtbij huis, zodat ze aan het einde van de dag weer snel thuis is. Nadeel daarvan is dat de rest van de stad dat ook denkt. „Vroeger kwam ik wel eens docenten tegen van mijn dochter. Dat is wel ongemakkelijk. Dan zat je een week geleden nog op serieuze toon het rapport van je kind te bespreken op een ouderavond, en een paar dagen later naast elkaar te zweten op een bankje. Ik hield het vaak bij een vriendelijke groet: hee hallo.”

4 Hou geen ‘mode’-show



Ook al heb je een goddelijk lijf, ga niet naakt lopen flaneren alsof je op de Costa del Sol loopt. Je hebt je badjas niet voor niets mee. De sauna wordt nou eenmaal ook bezocht door wat preutsere mensen. Bram (41) kan zich daar mateloos aan ergeren. „In de sauna ben je naakt, begrijpelijk. Maar na het douchen kan je gewoon weer je badjas aantrekken. Je hoeft niet de hele tijd als een paradepaardje rond te lopen in je nakie.

5 Geef geen complimentjes over iemands lichaam

Een complimentje krijgen is altijd leuk, maar niet in de sauna. „Onthou je van commentaar over iemands lichaam. Geef geen complimentjes, maar ook geen negatief commentaar. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld wel eens uitspreken over de tatoeages van iemand”, aldus Klein Rouweler. Ook erotische opmerkingen zijn on-ge-wenst! Anne (26) werd er op haar 15e enigszins paniekerig van. Ze was net op vakantie geweest en had een behoorlijke bikiniafdruk op haar lichaam. „Toen ik onder de douche stond, zei een oude man opeens tegen mij: ‘Wat heb jij een mooie witte bikini aan.’” Enigszins in shock liep ze naar haar ouders toe die wat verderop stonden. „Toen die man even later achter me aan liep, heeft m’n vader hem aangesproken en gezegd dat hij hier niet van gediend is.”

6 Bespreek niet hardop je dramátische leven

Een bekende huisregel in sauna’s is stilte in de cabines. Helaas wordt deze niet altijd in acht genomen. Sommige mensen kunnen bij 80 graden Celsius uitgebreid uit de doeken doen hoe hun bevalling is verlopen, hoe vervelend de echtgenoot is of hoe hoe die burn-out zich ontwikkelde het afgelopen jaar. Ook intieme onderwerpen als je seksleven of medische klachten zijn ongepast. Judith (34) ondervond dat aan den lijve: „Ik had in het bubbelbad een keer een intiem gesprek met vriendinnen. Totdat er iemand naar ons toekwam en zei: ‘Weten jullie dat iedereen jullie kan horen?’ Oeps!”

7 Achtervolg geen woest aantrekkelijke mensen

Ja, hij heeft het torso van Tarzan en een goed kontje (dat zag je ‘per ongeluk’), maar dat is geen reden om iemand te gaan achtervolgen. Jij wilt zelf tenslotte ook met rust gelaten worden. Zo werd Evie (26) een paar jaar geleden helemaal kriegelig van een man van middelbare leeftijd. „Hij achtervolgde ons overal. Ik was met een vriendinnetje in een sauna in Limburg en nadat we een paar keer van sauna gewisseld waren, viel het ons op dat die man steeds in dezelfde sauna als wij waren. Hij zat ons steeds stiekem aan te kijken. Het toppunt was toen we naar een ruimte gingen waar we naakt moesten - het was die dag badkledingdag in de rest van de sauna. We waren nog niet binnen of die man liep naakt achter ons aan. We zijn toen gelijk weggevlucht.”

8 Trek je badjas aan in het restaurant



Ook deze huisregel wordt zo nu en dan nog aan de laars gelapt. „Voor mijn verjaardag kreeg ik een dagje sauna van mijn moeder”, vertelt Suzan (39). „Heerlijk relaxen, bijkomen. Totdat we in het restaurant kwamen en daar een enorm dikke man, IN ZIJN BLOOTJE, zat. Dat hij niet het lichaam van een afgetrainde voetballer had, soit, maar dat hij daar zonder handdoek plaatsnam, vond ik toch bijzonder onsmakelijk. Mijn geitenkaassalade smaakte daardoor ook net wat minder lekker.”

9 Was jezelf niet met je eigen zweet

De meeste mensen nemen een douche na de sauna, maar sommigen mensen doen graag aan recycling en gebruiken hun eigen zweet om lekker in te badderen. Ilse (38): „Ik zag een keer een man zichzelf wassen met zijn eigen zweet. Hij was het over zijn lichaam aan het uitsmeren. Ik vond het walgelijk, het maakte een soppend geluid.”

Lees ook: In Zweden is deze paardensauna mateloos populair

10 Hou je benen bij elkaar

Elkaar naakt zien, oké, maar je hoeft niet bij elkaar naar ‘binnen’ te kijken. „Ga daarom niet wijdbeens op een saunabankje liggen, maar houd je benen bij elkaar”, aldus Kleinrouweler. Dat geldt ook voor mannen. Hoe groot je ook geschapen bent, wij hoeven het niet te weten.