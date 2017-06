‘Later met seks beginnen een goede zaak’

Jongeren beginnen later met seks dan vijf jaar geleden. De helft van de 18,6-jarigen heeft in 2016 seks gehad. In 2012 was dat de helft van de 17,1-jarigen. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, Soa Aids Nederland en gemeenten.



Ook zoenen doen jongeren gemiddeld later. De groep die tussen de 12 en 14 de eerste seksuele ervaring heeft, waar zoenen ook onder valt, is ook kleiner geworden. Wel genieten jongeren vaak van seks. Van de jongens is dat 94 procent en 90 procent van de meiden geniet van seks.

Goede zaak

Vinden jullie het een goede zaak dat jongeren later beginnen met seks? Meer dan 80 procent vindt van wel. Rafael Schelhaas zegt daarover: „Op die leeftijd zijn ze al een stuk verstandiger dan iemand van 13,14,15.” Rafael denkt dat jongeren het dan minder snel om de verkeerde redenen doen. En, nog een voordeel: „ze zijn ze al stukken bekender met anticonceptie en condooms en op die leeftijd ook wijzer om het te gebruiken.”



Kevin van Eck is het daar niet helemaal mee eens: „Het ligt geheel aan de persoon zelf en hoe zijn/haar lichaam zich ontwikkelt.” Vivianne de Kok vindt dat ook. „De een is er vroeg bij en voelt zich daar ook prettig bij en kan dat aan. En een ander kan dat nog helemaal niet aan en moet dat ook niet doen.”

Onbeschermd of gedwongen

Jongeren die vroeg beginnen met seks, worden volgens Rutgers vaker gedwongen of overgehaald en doen het vaker onbeschermd. Caroline Groenland-Henkes kent dat van vriendinnen van vroeger. „Ik weet van alle vriendinnen die ik in die tijd op school had, dat meer dan de helft die het al rond 13/14 deed, half gedwongen was door hun vriendje. En dat ze niet zo'n leuke herinnering hadden aan hun eerste keer.”



Wat precies de reden is dat jongeren later beginnen met seks, kunnen de onderzoekers niet verklaren. Jullie suggesties? „Zeker te druk met mobieltjes!” Daar lijkt een kern van waarheid in te zitten: online media spelen een grote rol in de levens van deze jongeren. Een deel van de ondervraagden gebruikt de telefoon dan ook om (seks)partners te ontmoeten. Eén op de zes kent de laatste sekspartner door een online medium. Een derde van de groep gebruikte een datingapp en 9 procent van de jongens en 7 procent van de meisjes had via zo’n app ook een date.

Online daten en sexting

Toch is het online zijn niet helemaal wat de jongeren tegenhoudt. In een relatie vinden jongeren een echt gesprek toch makkelijker dan via de chat. Wel worden de eerste stappen vooral digitaal gezet, bijvoorbeeld om te laten weten dat je iemand leuk vindt of een afspraak voor een date wil maken. Sexting gebeurt ook regelmatig. Een op de acht jongens en meisjes heeft het afgelopen jaar een naaktfoto of seksfilmpje gestuurd.