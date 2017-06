Jongeren starten actie voor standbeeld Ricksen

Een groep jongeren is een crowdfundingactie gestart om een standbeeld van de ernstig zieke Fernando Ricksen te realiseren. Een eerbetoon voor Ricksen, maar vooral een plek waar mensen geïnspireerd kunnen raken, stellen de initiatiefnemers.

In 2013 werd de ziekte ALS geconstateerd bij Ricksen. Middels de indrukwekkende documentaire 'Fernando Ricksen - de Finale Strijd' deelde hij acht maanden van zijn leven met de kijker om aandacht te geven aan de ziekte. „Hij wil mensen laten zien wat ALS is en dat je gewoon door kan leven met de ziekte. Nu ziet iederen wat ALS precies is”, liet Ricksen via zijn vrouw aan RTL weten.

Vechtlust op en buiten het veld

De initiatiefnemers stellen onder de indruk te zijn van de oud-voetballer en willen zijn strijdlust graag eren met een standbeeld. „Fernando Ricksen staat voor vechtlust op en buiten het veld. „Hij zorgt voor gespreksstof, brengt mensen samen, straalt liefde uit en gaat nooit bij de pakken neerzitten. Hoe onwaardig en onmenselijk zijn leven soms lijkt, hij geniet, maar schuilt tegelijkertijd niet voor emoties."

'Troost bieden'

Het standbeeld moet een plaats bieden waar mensen troost kunnen zoeken en met elkaar in gesprek gaan, menen de organisatoren. „Het standbeeld moet een plek worden waar mensen naartoe komen om herinneringen op te halen aan de glorietijden van Fortuna.", is te lezen op de site. „Gouden jaren waarin ook Fernando Ricksen een rol vervulde. Waarbij hij het gras opvrat, goals maakte, tikken uitdeelde en incasseerde, maar bovenal hard werkte. Keihard."

Steun

Om het standbeeld te realiseren, wordt een bedrag van 30.000 euro gevraagd. Inmiddels staat de teller op 3.550 euro. Het beeld zal worden ontworpen door kunstenaar Lia Krol en 1.60 meter lang worden. Als het bedrag hoger uitvalt, wordt toegewerkt naar een levensgroot standbeeld en overige bedragen worden gedoneerd aan Stichting ALS.

Onder anderen Fortuna Sittard, Wil Boessen en Kevin Hofland steunen de actie. In een video roept ook Mark Bommel op om te doneren: „Steun Fernando in deze zwarte tijd!". Ricksen heeft naar verluidt laten weten kracht te putten uit het initiatief.