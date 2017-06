Is filmen tijdens een ongeluk een goede zaak?

In Doesburg werd afgelopen weekend iemand bijna aangehouden omdat hij de hulpdiensten hinderde. De man liep zo in de weg tijdens het filmen van een ongeluk dat agenten een aanhouding wilden verrichten.



Dat terwijl de brandweer druk bezig was iemand uit de auto te krijgen. Bij het ongeluk viel een ernstig gewonde. Ondertussen werd de plek des onheils gestreamd op Facebook. Het vele filmen tijdens rampen, voegt dat wat toe of is het sensatiezucht? We peilden het onder onze lezers.

Niet normaal

Ruim 2500 mensen lieten op het moment van schrijven al hun mening weten. De meeste Metro-lezers vinden het geen porem als er wordt gefilmd tijdens of vlak na een ongeluk. Bijna 65 procent vindt dat er hulp verleend moet worden en bijna 30 procent vindt dat je daarna gewoon moet doorrijden. Slechts 1 procent vindt dat mensen recht hebben om dit soort dingen te zien en 6 procent hoopt dat de politie er later wat aan kan hebben.



„Ik vind het te kortzichtig om filmende en fotograferende omstanders direct als slecht te bestempelen”, reageert Douwe van der Leest. „Het kan best voorkomen dat cruciaal bewijsmateriaal vast wordt gelegd door omstanders [...]. Dat bewijsmateriaal kan soms van groter belang zijn dan een extra paar helpende handen als er al vijf mensen om het slachtoffer heen staan.” Wel is Douwe het ermee eens dat een livestream of beeld maken om de sensatie echt niet kan.

Geen discussie

Carmen Duinker snapt niet dat het nog een discussiepunt is. „Iemand vecht op dat moment voor z'n leven en iemand wil dat graag op de film/foto zetten.” Karel Janssen is het met Carmen eens: „Als je geen hulp verleent, dan wegwezen. Maar donder op met die telefoon. Je zou zelf ook niet gefilmd willen worden als je ergens zwaargewond ligt. Niet alles moet op foto of film gezet worden.” De privacy is belangrijk, vindt ook Laura Smeets. „Het is naar om via sociale media je dierbare gewond of in ergste geval dood te moeten zien liggen.”

Voordeel

Chesron Kocsis ziet een voordeel in het vastleggen van ongelukken: „Het moet gewoon kunnen om foto's te maken en te filmen ten tijde van een incident. Dit kan het forensisch team en de politie helpen voor onderzoek en het kan mensen afschrikken van bijvoorbeeld bellen achter het stuur of te hard rijden.” Maar, vult hij aan: „verspreiden van het desbetreffende materiaal zonder toestemming van familie of nabestaanden, dat is natuurlijk onacceptabel!”

Micha Gerkema heeft wat dat betreft ook nog een mooie laatste aanvulling. „Ik mis een optie: ja, kan nuttig zijn, maar doe normaal.”