Huidkanker op je 26e: ‘Nooit meer in bikini liggen’

„Ik zal nooit meer een hele dag op het strand gaan liggen.” Bij Ilona (27) werd twee jaar geleden huidkanker geconstateerd. En zij is niet de enige. Jaarlijks komen er 53.000 nieuwe gevallen met huidkanker bij in Nederland.



De moedervlek op het bovenbeen van de 27-jarige Ilona uit Eindhoven begon twee jaar geleden opeens te veranderen van vorm. De huisarts verwees haar uiteindelijk door naar de dermatoloog, die meteen zag dat het niet goed was. Ze werd direct geopereerd om de moedervlek weg te snijden. „Twee weken later kreeg ik te horen dat er actieve kankercellen in m’n weefsel waren ontdekt.”

Uitzaaiingen

Dat was schrikken. Ilona bleek melanoom te hebben, een agressieve vorm van huidkanker, die vaak ontstaat vanuit een al bestaande moedervlek. In totaal is ze drie keer geopereerd omdat de huidkanker was uitgezaaid. Ilona was net met een studie begonnen, en heeft haar jaar toch, dankzij veel thuisstudie, kunnen afmaken. Inmiddels gaat het goed met haar. Toch is er een zekere kans dat het terugkomt.

Hoewel melanoom een erfelijke ziekte is, kan het ook ontstaan door de zon. „Ik ga de zon op zich niet vermijden, maar ik pas wel beter op”, zegt Ilona. „Ik ga niet meer een dag in bikini liggen bakken. Ik ben blond en heb een lichte huid, dus ik verbrand snel. Ik smeer me nu elke twee uur in en neem een pet mee en bedekkende kleding.”

Verbranden

En dat is het beste wat je kunt doen, stelt Marsja Meijer van KWF Kankerbestrijding. „Met een keer smeren ben je er namelijk niet. Je moet echt om de twee uur bijsmeren en de zon vermijden tussen 11.00 en 15.00 uur. Hoe vaker je verbrandt in je leven, hoe groter de kans is dat je huidkanker krijgt op latere leeftijd.”

Bovendien: als je in je kindertijd vaak verbrand bent, heb je op latere leeftijd maar liefst twee keer zoveel kans op huidkanker. „De cellen van een kinderhuid vermenigvuldigen zich sneller dan bij volwassenen, waardoor een verbrande huid veel meer schade kan aanbrengen.” Daarom is het verboden om een zonnestudio te bezoeken onder de 18 jaar.

Vreemd vlekje

Van verbranden is niet alleen sprake als de vellen aan je gezicht hangen. „Zodra je huid rood gekleurd is, betekent dat dat je te ver bent gegaan. Je huid is beschadigd.” Huidkanker herken je meestal aan een verandering op de huid, zoals een rood, bruin of bobbelig vlekje dat niet weggaat. Als het vlekje vervolgens verandert van kleur of grootte, is het zaak om naar de huisarts te gaan.

Frustrerend

Ook Lisa (22) is twee keer geopereerd aan huidkanker. „Ik was er gelukkig snel bij, maar moet vanaf nu wel elk jaar op controle bij de dermatoloog.” Lisa wordt altijd snel bruin en verbrandt niet vaak. „Vroeger dacht ik dan: oh ik zie al bruin, dan hoef ik me niet meer in te smeren.” Tegenwoordig vindt ze het heel frustrerend om te zien dat veel mensen slecht omgaan met de zon. „Ik probeer de zon nu echt te vermijden. Ik probeer altijd in de schaduw te zitten. Als dat een keer niet kan, smeer ik me goed in met factor 30.”

Schoonheidsideaal

Waarom steeds meer mensen huidkanker krijgen, is duidelijk te verklaren. „We gaan vaker op vakantie”, zegt Meijer van KWF. „In de zomer gaan we op vakantie en in de winter gaan we skiën. We vliegen ook steeds vaker naar tropische oorden voor de zon.” Daarbij speelt het schoonheidsideaal ook mee. Mensen vinden zichzelf vaak mooier als ze wat bruiner zien.

„Een bruin kleurtje hebben is echt in. Als je niet bruin terugkomt van vakantie, vragen mensen: heb je het niet leuk gehad?” Meijer merkt dat mensen steeds meer kennis hebben over de gevaren van de zon, maar hun gedrag er nog niet op aanpassen. „Kort door de bocht: mensen nemen alleen zonnebrand mee als ze naar het strand gaan, maar niet als ze op het terras gaan zitten.”

Zonnebank

Ook het gebruik van de zonnebank speelt een rol. „Een keer onder de zonnebank staat gelijk aan een hele dag op het strand bakken in de zon. De hoeveelheid uv-straling is hetzelfde”, aldus Meijer. „We pleiten daarom voor een goede voorlichting hierover. Veel mensen weten niet dat het beter is om je in te smeren onder de zonnebank.”

Poll

Dinsdagochtend vroegen we de Metro-lezers of de zonnebank verboden zou moeten worden. Een meerderheid was het daarmee eens. Ruim 10 procent vond dat betutteling en meende dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is. De aanleiding van de poll is de berichtgeving uit België, waar de Gezondheidsraad een verbod wil op zonnebanken.