Homostellen verdelen huishoudelijke taken beter

In huishoudens met twee mannen of twee vrouwen worden taken als stofzuigen en de was doen beter verdeeld dan in traditionele gezinnen. Ook is er meer gelijkheid op het gebied van betaald werken en onbetaalde zorgtaken uitvoeren.

Vooral samenwonende vrouwen verdelen de huishoudelijke taken gelijker dan heteroseksuele stellen. Dat is te lezen in een dinsdag verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het lijkt erop dat mensen die een partner hebben van hetzelfde geslacht meer loskomen van traditionele rolpatronen.



Progressiever

De lesbiennes, homo’s en biseksuelen (LHB), die meewerkten aan het onderzoek, hebben progressievere opvattingen. Ze zien bijvoorbeeld moeders graag iets meer uren werken en vinden het belangrijk dat beide partners de helft van het inkomen verdienen. Vrouwen met een vrouwelijke partner werken per week zeven uur meer dan vrouwen die samenleven met een man. Maar ook deze vrouwen hebben nog vaak een deeltijdbaan en werken minder dan mannen.