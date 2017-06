‘Heel goed zo'n verbod op zonnebanken’

Er moet een verbod op zonnebanken komen in Nederland. Dat vindt meer dan de helft van de Metro-lezers die dinsdag met onze poll meededen. De kans op huidkanker is groot.

Maandag adviseerde de Hoge Gezondheidsraad in België om zonnebanken te verbieden. In Nederland pakte de media het onderwerp ook op. En dat is niet gek. Huidkanker komt steeds vaker voor. De afgelopen twintig jaar steeg het aantal diagnoses met huidkanker in Nederland van 17.000 naar 53.000 per jaar.

Betuttelend

Metro vroeg de lezers of een verbod op zonnebanken in Nederland niet wat te drastisch is. Een meerderheid (54 procent) zei ‘nee, heel goed juist’. Een wat kleinere groep (36 procent) vindt dat zonnebanken thuis verboden moeten worden, maar dat zonnestudio’s wel kunnen blijven bestaan. Een kleine 10 procent vindt een verbod te drastisch. Veel te betuttelend, zo’n maatregel, blijkt uit de reacties.

Lezeres Ingrid schrijft: „Mensen moeten toch zelf weten hoe ze leven, er is voorlichting genoeg over. Nog even en alles wordt voor je bepaald, erg betuttelend allemaal!” Ook Henny beaamt dit: „Ja hoor! En dan gaan we roken verbieden, en alcohol verbieden, en ...Back to normal, please?” Lezeres Danielle stelt: „Ik vind dat mensen lekker zelf kunnen beslissen wat ze willen. Ik kies ervoor niet onder zo'n ding te gaan liggen.”

Daarnaast kun je je ook afvragen wat slechter is: een keertje onder de zonnebank of de hele dag liggen bakken op het strand. Lezeres Astrid: „Ligt het aan de zonnebank of aan al die figuren die bij de eerste zonnestralen vol in de zon gaan liggen en de volgende dag trots laten zien hoe verbrand ze zijn?"

Betere voorlichting

Andere lezers pleiten voor meer voorlichting in plaats van een verbod. Lezer Bjorn zegt: „(...) Net als dat je van te veel vet eten dik wordt, kun je van te veel zonnen ziek worden (huidkanker). Met de juiste kennis of begeleiding is het gebruik van de zonnebank niet extra gevaarlijk. Te veel gebruik is gevaarlijk, net als alles waar je teveel van doet.”

Dan nog een kritische kanttekening van lezer Nico: het zou alleen al verboden moeten worden omdat zonnebankbruin zo lelijk is.

Tja, ieder zijn smaak.