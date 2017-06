'Facebook leest privéberichten terreurverdachten'

De mensen die Facebookberichten in de gaten houden, de zogenoemde Facebook-moderators, zouden ook meelezen met terreurverdachten. De toegang zou zelfs zover gaan, dat ook privéberichten worden gescand. Dat meldt The Guardian.



Als er een mogelijke link is met terreur, kijken de medewerkers al naar onder andere de privéberichten die door de mogelijke verdachten zijn verstuurd en ontvangen. Daarnaast worden de locatiegegevens van de gebruiker gecheckt.

Algoritme

Een algoritme bepaalt of iemand een mogelijke link heeft met terrorisme. Dat ritme zoekt op basis van namen, afbeeldingen of hashtags die met terreurgroepen te maken hebben. Deel je dat, dan zou Facebook dus met je meelezen. Ook wordt er een onderzoek gestart als iemand anders een gebruiker rapporteert.



Vooral reizende strijders van bijvoorbeeld terreurgroepen IS of Al-Qaida liggen onder de loep. Door de locatiegegevens kan worden gezien of iemand bij een IS-gebied is geweest voor hij of zij terug is gereisd naar Europa. Er zou minstens een iemand die een dreiging kan vormen worden geïdentificeerd. Een speciaal team van het bedrijf bepaalt na onderzoek of de informatie wordt doorgespeeld aan de autoriteiten.

Samenwerking

Maandag kondigden Facebook, YouTube, Twitter en Microsoft al aan samen te gaan werken als het gaat om het pakken van terrorisme. De afgelopen jaren hebben bedrijven als deze een hoop kritiek gehad omdat extremistische content en propaganda niet door de platformen werd geblokkeerd en verwijderd. De bedrijven worstelden vooral met de vrijheid van meningsuiting.

Met het Global Internet Forum to Counter Terrorism worden er technische oplossingen gezocht en wordt er samengewerkt met overheden. De focus ligt nu nog vooral op het herkennen en verwijderen van extremistische content en het makkelijk kunnen rapporteren.