De sauna is in, maar kleding uit? Hmm

De sauna is ‘hot’: het aantal saunabezoeken van Nederlanders is sinds 2010 flink toegenomen. In 2016 bezochten circa 1,8 miljoen Nederlanders een saunabedrijf. Gezamenlijk bezochten zij 15,6 miljoen keer de sauna. Dit is een groei van 42% ten opzichte van 2010. Maar of die kleding altijd uitgaat? Jongeren blijken een stuk preutser dan ouderen.

De saunamarkt presteert goed. Voor vele mensen is de sauna een ideale manier om even écht te ontspannen. Geen smartphone in je broekzak, want tja, die liggen allebei in het kluisje. Al blijkt dat jongeren (15-19 jaar) toch wel graag íets van kleding aan hebben in de sauna. Helemaal naakt, dat ziet 50 procent niet zo zitten. Daarom zijn de badkledingdagen populair onder jonge mensen. Hoe ouder de bezoeker, hoe minder preuts hij is.

Uit de kleren

In de leeftijdsgroep 20-29 jaar zie je dat nog maar zo’n 19 procent een badkledingdag verkiest boven een reguliere dag (zonder zwemkleding). Bij 30-39 jarigen is dat nog maar 10 procent. In het algemeen gaat 83 procent van de saunabezoekers liever naar een reguliere dag.



Bekendheid

Het onderzoek is gehouden door Van Spronsen & Partners horeca-advies onder 1300 Nederlanders. Zij verklaren de groei door de toegenomen bekendheid van grote saunabedrijven. Saunabedrijven hebben een kwaliteitsslag doorgemaakt en merken dat de consument meer kan uitgeven.

Daarbij zijn er online veel acties en kortingen te vinden voor sauna’s, bijvoorbeeld bij online veilingen. Hierdoor komen veel consumenten in aanraking met een sauna.