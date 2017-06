14-jarige moordverdachte krijgt maximaal 1 jaar cel

Hij is pas 14 jaar oud; de jongen die ervan wordt verdacht de 14-jarige Romy uit Achterveld om het leven te hebben gebracht. De jongen uit Ede heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd, laat het Openbaar Ministerie weten.



Het voorarrest van de jongen is in elk geval met twee weken verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht geoordeeld. Omdat de verdachte slechts 14 jaar is, zal de gevangenisstraf in principe niet hoog zijn. In Nederland is de maximale gevangenisstraf voor iemand van 14 of 15 maximaal een jaar.



De PVV reageerde al op het feit dat de straf niet heel hoog is. De partij wil dat de 14-jarige levenslang kan krijgen voor de moord. Het is de eerste partij die voor deze strafmaat bij jongeren pleit.

Jeugd-tbs

De verdachte kan als hij wordt veroordeeld maximaal twaalf maanden jeugddetentie krijgen, zonder uitzondering. „Jongeren tot en met vijftien jaar kunnen niet onder volwassenstrafrecht worden berecht”, vertelt strafrechtadvocaat in het bijzonder Jeugd- en Tbs-zaken Floris Holthuis aan Metro. Staat de verdachte daarna op vrije voeten? „Niet per se. Er kan een PIJ-maatregel [maatregel 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen', red.] worden opgelegd. Dat betekent dat de verdachte jeugd-tbs krijgt. Dat is minimaal drie en maximaal zeven jaar. Als de deskundige dan vindt dat de verdachte nog niet klaar is om de maatschappij in te gaan, kan er volwassen-tbs worden opgelegd.”



In theorie zou de jongen levenslang vastgehouden kunnen worden. „Maar daar moet wel een indicatie voor zijn. In dit geval denk ik dat de situatie ernstig genoeg is voor de PIJ-maatregel, maar uiteindelijk moet een deskundige dat vaststellen.” Een psycholoog en psychiater kijken uiteindelijk of dat nodig is. „Dat kan zelfs al in jeugddetentie bekeken worden.”



Een 14-jarige die een leeftijdsgenoot om het leven brengt, is een heftige zaak. „Ik kan me ook niet zo’n zaak herinneren", zegt Holthuis. „Wel hadden we natuurlijk de Facebook-moord in Arnhem, waar iemand werd ingehuurd om een ander naar aanleiding van een ruzie om het leven te brengen.”

Verschil bij jeugdstrafrecht

Het verschil tussen jeugdstrafrecht en volwassenstrafrecht zit in de aanpak. Bij jeugdstrafrecht is dat vooral pedagogisch. Dat is omdat gedrag bij jonge daders vaak nog bij te sturen is. De hersenen zijn nog vol in ontwikkeling.



Ook wordt er bij jeugdstrafrecht gekeken naar de omgeving. Ouders of andere gezinsleden, vrienden en betrokkenen kunnen daar een rol in spelen. Bij verdachten onder de 23 jaar probeert de rechter zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de verdachte.

Misdrijf

Vorige week werd het lichaam van de 14-jarige Romy gevonden. Ze bleek door een misdrijf om het leven gebracht. Ook bleek het jonge meisje misbruikt te zijn. In hetzelfde weekend raakte de 14-jarige Savannah uit Bunschoten vermist. De twee plaatsen liggen hemelsbreed 12 kilometer bij elkaar vandaan. Ook Savannah werd uiteindelijk gevonden en blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De politie heeft geen aanwijzingen dat de twee moorden met elkaar te maken hebben.

Romy en de verdachte kenden elkaar van school. De twee kinderen gingen allebei naar de J.H. Donnerschool in De Glind, waar leerlingen met gedragsproblemen op terecht kunnen. Veel kinderen wonen in tehuizen of pleeggezinnen in het kleine dorp.