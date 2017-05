Zo ontmantel je de perfecte selfie

Dat foto’s op de cover van Vogue, Elle en Cosmopolitain zijn gephotoshopt, is inmiddels algemene kennis. Een oneffen huid hier weggewerkt, een curve daar iets bijgesteld, de vrouwen voldoen aan het heersende schoonheidsideaal. Op sociale media wordt het ook steeds makkelijker om je foto’s zo te bewerken dat je in jouw ogen perfect lijkt. Daars is wat op verzonnen: met de app Check-mate ontdek je of de mensen die jij volgt wel eerlijk zijn.

Met apps als Airbrush, ModiFace Photo Editor en Facetune hoef je niet eens meer make up op tijdens een selfie: dat breng je gewoon perfect aan via de app. Ook kun je met gemak je benen iets langer maken, je borsten of billen groter, je buik platter en je huid egaler. Te gek, maar wel allemaal hartstikke nep.

Onrealistisch?

HKU-studenten Luka Cappetti (22) en Rosalie Boom (24) vroegen zich af met wie we onszelf op social media nou eigenlijk vergelijken. Uit onderzoek blijkt dat social media vaak samengaat met minder tevredenheid over het eigen uiterlijk en de focus ligt daar ook meer op. Redacteur Lisa Vermeij belde met Luka en Rosalie. „De vraag is: met wat vergelijk je jezelf eigenlijk. Met iets realistisch of iets totaal onrealistisch?”



Daarom ontwikkelden ze Check-mate, vooral gericht op jongeren die onzeker zijn dankzij social media. Met een paar tapjes op het scherm van je smartphone weet je of een foto van de in jouw ogen perfecte man of vrouw mooier is gemaakt. De app kijkt onder andere naar filters, Photoshop, helderheid en andere standaarden die ervoor zorgen dat je er mooier uitziet. Welke apps en tools er zijn gebruikt, is niet te zien.

Verslaving

Is het echt zo’n groot probleem? Dr. Dian de Vries vertelde al eerder aan Metro dat jongeren die meer social media gebruiken, vaker gefocust zijn op hun uiterlijk. „En uiteindelijk worden ze hier ook onzekerder door”. Niet alleen meisjes maar ook jongens werden beïnvloed door social media. „Wel is het zo dat meisjes over het algemeen een lager zelfbeeld hebben.”



Onzekerheid is één, maar het kan een groter probleem worden. In Engeland werd recentelijk de eerste selfie-verslaving vastgesteld. In 2014 deed Danny Bowman een zelfmoordpoging toen het hem niet lukte de perfecte selfie te maken. Uiteindelijk belandde hij in een afkickkliniek waar hij steeds langer zonder zijn telefoon moest zitten. Hij is niet de enige. De Britse Charlotte Michaels spendeert dagelijks meer dan vijf uur aan het maken van de perfecte selfie. In de Channel 4-docuserie Death By Selfie, is te zien hoe Charlotte soms nachtenlang niet slaapt om die ene bijna perfecte selfie nog beter te bewerken.

Mentale ziekte

De American Psychiatric Association (APA) heeft het maken van veel selfies inmiddels ook als officiële mentale ziekte bestempeld. De APA noemt het ‘selfitis’ en definieert het als volgt: „Het obsessieve verlangen om een foto van jezelf te maken en deze op social media te plaatsen om het gebrek aan zelfvertrouwen te compenseren of het gemis van intimiteit op te vullen.” Dit kan volgens de APA samenhangen met borderline, acuut zijn of chronisch.



Wanneer ben je verslaafd? Als je meer dan drie foto’s per dag maakt van jezelf en deze niet online zet, val je onder borderline. Als je ze wel post, is het acuut. Wanneer je de onweerstaanbare drang voelt om meer dan zes foto’s per dag te maken en te posten, is het volgens de APA chronisch.