Transgenders vaker werkloos en depressief

De cijfers liegen er niet om: transgender zijn in Nederland is nog steeds heel moeilijk. Uit het rapport Transgender personen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat transgenders vaker werkloos zijn, een lager inkomen hebben en sneller depressief zijn.

Transgenders voelen zich ook vaker onveilig, eenzaam en hebben meer last van psychische problemen en suïcidaliteit. Dat is vooral wanneer mensen weinig sociale steun ervaren, ze minder weerbaar zijn en wanneer ze een negatief beeld hebben over hun eigen transgenderisme. Onder transgenders zit 62% zonder werk thuis, onder niet-transgenders is dat 41%. Het lage inkomen is 53% tegenover 30% en 50% woont alleen tegenover 17%.

Moeilijk uit te leggen

Flinke cijfers, verrassend vindt Daniëlle Steenbrink (27) het niet. Ze werd geboren als man. „Ik ken superveel transgenders die daar last van hebben. Ik denk dat 50, 60 procent van mijn transgender zusters en broeders daar last van heeft. De een heeft al zijn of haar leven lang last van psychische problemen, bij de ander komt het door de situatie, bijvoorbeeld omdat ze gepest worden”, vertelt Daniëlle aan Metro. „Ze hebben depressies en zelfmoordneigingen omdat ze constant onbegrepen zijn. Dat doet me heel veel pijn.” Dat probleem ligt volgens haar niet bij de transgenders maar bij de omgeving. „Het is zo moeilijk uit te leggen soms.”



Zelf heeft Daniëlle ook te maken met discriminatie. Een recent voorbeeld. „Ik was gisteren op gesprek bij een bedrijf voor een technische functie. De manager wilde wel met me door, maar het was wel belangrijk dat ik werd opgenomen in het team. Er moest dus eerst worden gekeken of ik wel geaccepteerd zou worden in het team. Pas ik niet in het plaatje? Dan kan ik weer oprotten. Dat is een verkeerde redenatie.”

Fuck the society

Wat moet er dan gebeuren? „Fuck the society”, zegt Daniëlle. „Als je een kromme neus hebt en die recht laat zetten, zijn je benen niet goed. En daarna is er wel weer iets mis met je ogen. Het is nooit goed.” Daarnaast probeert ze door middel van coaching en presentaties bij bedrijven meer begrip te creëren. „Veel discriminatie komt voort uit misinformatie. Wij kunnen ook gewoon goed presteren, in welke branche dan ook. We hebben de kennis”, legt ze uit. „En de looks, zo nu en dan!”, grapt ze er achteraan. Serieus vervolgt ze: „Maar waarom worden we op transgender zijn beoordeeld? Is het te moeilijk? Zijn we te veel van het goede?”

Compliment

Als niet-transgender kun je ook een hoop doen. Iemand erop aanspreken als er wordt gediscrimineerd, bijvoorbeeld. „Leg het uit. Je kunt een soort soldaatje spelen en misinformatie de wereld uit helpen. Ga de dialoog aan. Forceer het niet, maar voer een goed gesprek. Zo kun je mensen geleidelijk veranderen.” Daarnaast is er nog één ding heel belangrijk volgens Daniëlle. Transgenders worstelen vaker met een laag zelfbeeld. „Je kunt transgenders steunen als mens naar mens. Geef een compliment. Zeg dat iemand er goed uitziet. Boost het zelfvertrouwen van een transgender. In onze situatie is dat zo belangrijk. We zijn constant zoekende. Als je een compliment echt meent, is de kans op terugval in een depressie steeds kleiner.”

Homofobie

Het rapport werd gepresenteerd in het kader van International Day Against Homophobia and Transphobia, dat dit jaar op woensdag 17 mei is. Twitteraar Tomas Derckx verzamelde vorige week vooroordelen die LHBT'ers (regelmatig) te horen krijgen.