'Strandtenten Bloemendaal verdienen straf'

De strandtenten Vroeger en Fuel in Bloemendaal horen deze week welke straf ze krijgen voor de ongeregeldheden van zondagavond. Het feest 'Sweets' liep uit de hand omdat er duizend kaarten meer waren verkocht dan door de gemeente en de politie was toegestaan. Hierdoor ontstond er een gigantische drukte op het strand voor de beachclubs. De politie besloot uit voorzorg het feest eerder te beëindigen en het strand te ontruimen om verdere chaos te voorkomen.

