'Sperma doneren moet normaler gevonden worden'

Schandalen over gesjoemel met sperma en tv-programma’s over vaders die tientallen kinderen op de wereld zetten, dragen er niet echt aan bij: een positief beeld van zaaddonoren. Toch is dat wel nodig, want er is een groot tekort bij spermabanken.

Waar er volgens de werkgroep landelijk tekort aan spermadonoren zich ongeveer duizend vrouwen per jaar aanmelden voor een behandeling met donorzaad, zijn er maar 350 donoren in Nederland. Zij doneren minstens een jaar lang elke maand hun sperma. Het tekort aan donoren – de helft van de mannen die zich aanmelden wordt afgewezen omdat de kwaliteit van hun sperma niet goed genoeg is – zorgt voor wachtlijsten die kunnen oplopen tot 2 jaar.

Taboe

"Het is niet echt normaal in onze maatschappij”, vertelde zaaddonor Niels (25) aan RTL Nieuws. En dat lijkt inderdaad het probleem te zijn, het doneren van sperma staat in een ander daglicht dan het doneren van bloed. Plus: anoniem je zaad doneren is geen optie meer sinds 2004. Kinderen mogen vanaf hun 16e jaar contact opnemen met hun biologische vader.

Waarom je als man dan je sperma zou doneren? Als gunst, om andere mensen te helpen. Logischerwijs deinzen veel mannen hiervoor terug, maar feit blijft dat er op dit moment te weinig zaaddonoren zijn. Om iets te doen aan het tekort en meer donoren te werven, kondigde de Zwolse stichting Isala in februari aan een campagne te starten.