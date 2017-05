Laveloze jongeren gefilmd door politie, werkt dat?

Stomdronken minderjarige jongeren die op de Zwolse straten worden aangetroffen door de politie, lopen de kans gefilmd te worden. De politie van Zwolle gaat vanaf vrijdag de straat op met bodycams om eventuele laveloze jongeren te filmen.

Bodycam

De camera wordt aangezet nadat noodzakelijke hulp is verleent. De beelden worden vervolgens gebruikt als onderdeel van een straf bij bureau Halt. De jongeren worden, in bijzijn van ouders, met de beelden geconfronteerd. Volgens de politie is de kans op herhaling van alcoholmisbruik zo kleiner.

Lees ook: Docent met bodycam zorgt voor wantrouwen leerling

Na het bekijken van de beelden worden de opnames vernietigd.

Vraag van vandaag: Mag de politie al het mogelijke doen om jongeren hun wangedrag in te laten zien?