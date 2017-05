Kan Dumoulin ook Tour de France winnen?

Tom Dumoulin heeft het Nederlandse wielrennen vleugels gegeven. Zondag won hij als eerste Nederlander de Ronde van Italië en daarmee maakt hij kans om de Tour de France te winnen. Dit jaar doet de 26-jarige wielrenner niet mee aan de Tour, maar er is hoop voor volgend jaar.

Na 37 jaar heeft een Nederlander weer een grote wielerronde gewonnen. In alle kranten en online media van maandagochtend is er aandacht voor de historische winst van Dumoulin. De NOS sprak met Joop Zoetemelk, die in 1980 de Tour de France won. Volgens hem heeft de compleetste renner de Giro gewonnen. Hij voorspelt dan ook een gouden toekomst voor Dumoulin. „Als je de Giro kan winnen, kan je ook de Tour winnen", stelt Zoetemelk. „Die grote rondes zijn even moeilijk."

Na Janssen en Zoetemelk is Dumoulin pas de derde Nederlander die een grote wielerronde heeft gewonnen. Zoetemelk: „Jan Janssen won eerst de Vuelta en een jaar later de Tour. En bij mij ging het precies zo. Als je het zo bekijkt, zou Dumoulin volgend jaar de Tour moeten winnen." Dit jaar doet Dumoulin niet mee aan de Tour de France, maar wellicht volgend jaar wel.

Succes

Het Nederlandse wielrennen zit in de lift. Zoetemelk spreekt van een goede lichting dit jaar. „Het zegt genoeg dat er in deze Giro op een gegeven moment drie Nederlanders in de toptien stonden", aldus Zoetemelk tegen de NOS. Daarmee doelt hij naast Dumoulin op de renners Bauke Mollema en Steven Kruijswijk.