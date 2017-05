Huldiging van Feyenoord: gaan of niet?

Terwijl mening Feyenoord-fan met een glimlach op het gezicht zijn roes ligt uit te slapen, is het Stadhuisplein in Rotterdam ondertussen omgebouwd tot evenemententerrein. Daar wordt de landskampioen om 12:00 uur vanmiddag gehuldigd. De verwachting is dat vele duizenden mensen naar Rotterdam komen.

De laatste keer dat Feyenoord landskampioen werd was in 1999. Nu, na achttien jaar mogen ze het feest opnieuw vieren. Zondag zorgde Dirk Kuijt er met een hattrick tegen Heracles Almelo voor dat het legioen de schaal in ontvangst mocht nemen.

Daarna barstte het feest los, zowel in het stadion als in de binnenstad van Rotterdam. Uitzinnige fans dansten in de fontein op het Hofplein en vierden massaal feest op de Coolsingel. Burgemeester Aboutaleb had gewaarschuwd dat de huldiging niet zou doorgaan, als de supporters zich zondag niet wisten te gedragen. Maar de dag verliep zonder grote incidenten.

Aanhoudingen

De politie hield in totaal 76 mensen aan. In de binnenstad gold gister (en vandaag) een alcoholverbod, waardoor de politie ook druk was met het in beslag nemen van bier. Agenten hebben naar schatting zo’n 10.000 liter alcohol en 270 kilo vuurwerk afgepakt.

De gemeente Rotterdam adviseert de fans om vandaag met de metro of tram naar de huldiging op de Coolsingel te komen. De auto kan beter buiten het centrum worden geparkeerd. Bij het feest zijn grote rugzakken, tassen en gezicht bedekkende kleding verboden. Op de Coolsingel is plek voor 100.000 supporters om de huldiging van dichtbij mee te maken. Het terrein gaat om 08:30 uur open en nu al staan supporters in de rij om een goede plek te bemachtigen.