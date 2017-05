Stiekem toch even appen achter het stuur

Appen achter het stuur. Het is levensgevaarlijk, maar dat weerhoudt veel mensen er niet van. Een op de acht automobilisten zegt weleens een berichtje te versturen tijdens het rijden. Van de 18- tot 35-jarigen stuurt maar liefst 23 procent weleens berichten vanachter het stuur, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CBS hield in 2016 een enquête waarvan de resultaten vrijdag werden gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat mannen vaker tijdens het rijden met hun telefoon bezig zijn dan vrouwen. En jongeren appen, instagrammen en snapchatten meer achter stuur dan ouderen.

De telefoon wordt met name gebruikt tijdens het rijden om te bellen, 38 procent van de automobilisten doet dit naar eigen zeggen weleens. Niet-handsfree bellen doet 11 procent van de automobilisten weleens.

Verder vinden veel automobilisten handsfree bellen gevaarlijk, ondanks dat het gewoon toegestaan is. Bijna een kwart van 18- tot 35-jarigen vindt handsfree bellen gevaarlijk, tegen ruim zes op de tien 75-plussers. Bellen achter het stuur heeft negatieve effecten op het rijgedrag. Het zou niet uitmaken of je dan ‘gewoon’ of handsfree belt in de auto, concludeerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eerder.