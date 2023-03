Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste show Grease: zenuwen slaan toe bij de nieuwe Danny en Sandy

Tristan van der Lingen en Danique Graanoogst staan vanavond voor het eerst op het podium als Danny en Sandy in de nieuwe Nederlandse versie van de musical Grease in het DeLaMar theater in Amsterdam. Het duo won begin februari het tv-programma Op zoek naar… en werd binnen een korte tijd klaargestoomd voor de musicalreeks. Persbureau ANP sprak in de aanloop naar de eerste show met het duo.

„Of het besef er al is? Daar heb ik het veel te druk voor”, zegt Van der Lingen lachend. „Ik denk dat het besef er wel komt als er iets meer rust gaat komen en we echt op het podium staan voor het publiek.” Het liefdesverhaal van Danny en Sandy is de langstlopende musical ooit op Broadway. Dit jaar bestaat Grease 45 jaar. De kaarten van de Nederlandse versie zijn tot en met één april uitverkocht, dat zijn 28 volle zalen. „Dat is waar ik het uiteindelijk voor doe”, zegt Van der Lingen.

Stampen, stampen en nog eens stampen

„In de eerste twaalf repetitiedagen werd het hele stuk er in één keer ingestampt. Dat was soms heel veel”, zegt Graanoogst. „Maar gelukkig ging dat eigenlijk ook best wel goed. We zitten ook in een groep die ons heel graag wilde helpen. Er werd heel erg met ons meegedacht. En we werden gewoon heel goed opgevangen. Dus mede daardoor is het wel gelukt om het stuk binnen twaalf dagen erin te krijgen.”

Naar bed met Grease Lightnin’

De meeste mensen kennen de klassiekers van Grease wel, zoals You Are The One That I Want of Greased Lightnin’. Bij de bekende nummers horen ook de bijbehorende danspasjes, die werden zelfs mee de slaapkamer in genomen. „Ik viel er zowat mee in slaap. De danspasjes herhaalde ik in bed nog even in mijn hoofd en daarna ging ik pas slapen”, aldus Van der Lingen. Hij ging zelfs over de musical dromen. „Maar gelukkig niet zo erg dat ik zwetend en midden in de nacht wakker werd.”

Komende weken worden van Grease try-outs opgevoerd in het DeLaMar theater in Amsterdam. Begin april volgt op dezelfde locatie de première. Het muzikale duo verwacht dat ze door middel van de try-outs hun personages echt eigen kunnen maken. „Het is gewoon lekker dat we echt kunnen gaan spelen en dat we het echt helemaal naar onze eigen hand kunnen zetten”, aldus Graanoogst.

Op zoek naar… het Grease duo

Begin februari eindigden de live-uitzendingen van de talentenshow Op zoek naar… op AVROTROS. De finale trok bijna 700.000 kijkers. Jim Bakkum, de zanger en acteur die Danny in 2006 en 2007 speelde, zat in de jury van het programma. „Ik zit natuurlijk in Op zoek naar… met een mening en die zal ik niet onder stoelen of banken steken. Maar ik wil graag mijn twintig jaar ervaring overbrengen en dan op een normale manier”, vertelde Bakkum eerder tegen Metro.

Zenuwen slaan toe

Na een drukke periode van repetities gaan de doeken van het Amsterdamse theater vanavond open voor de musical Grease. De zenuwen zijn bij Danny en Sandy inmiddels aanwezig. „Niet de ‘oh dit gaat me niet lukken’-zenuwen, maar heel fijne zenuwen”, zegt Van der Lingen. „We hebben er vooral heel veel zin in”, besluit Graanoogst.