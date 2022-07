Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Amsterdam – Dakar challenge kan van Eva’s bucketlist worden gestreept: ‘Vrouwen kunnen alles, is het motto’

Parachutespringen, een wereldreis maken of een marathon lopen. Dat zijn allemaal voorbeelden van dingen die op een bucketlist kunnen staan. Ook zoiets is de Amsterdam – Dakar challenge, waarbij er met teams van Amsterdam naar, je raad het al, Dakar gecrossed wordt. Eva Spigt gaat eraan meedoen, in november is het zover. Maar voor die tijd moet er nog veel geregeld worden…

Anders dan een rallyrace is de Amsterdam – Dakar challenge zeker. Niemand strijdt hierbij om als eerste de finish te behalen, maar de nadruk ligt op het samen behalen van de eindstreep, waarbij je tegelijkertijd ook geld inzamelt voor lokale goede doelen in Gambia. De 33-jarige Eva vond het weleens tijd worden om mee te doen aan dit avontuur, ook om te laten zien dat vrouwen net zo goed de tocht kunnen afleggen als mannen. ‘Women can do anything’, is dan ook haar motto. Metro spreekt met Eva over haar motivatie, voorbereiding en alle andere dingen rondom dit avontuur.

Amsterdam – Dakar challenge

„De Dakar challenge wordt al sinds 2004 georganiseerd, echt voor het goede doel. Tijdens de tocht wordt 7000 kilometer afgelegd, van Amsterdam naar Dakar en uiteindelijk nog naar Gambia. Het is best wel heftig: je rijdt 7000 kilometer, wat betekent dat je iedere dag zo’n 10 uur in de auto zit. De route gaat via de Westelijke Sahara, Mauritanië en Senegal. Daar heb ik me eigenlijk een beetje op verkeken, want sommige gebieden worden aangekaart als onveilig door mijnenvelden en hongersnood. Dus het zal niet een heel fijn gevoel geven om door die gebieden te rijden.”

Toen Eva met vriendinnen aan het roadtrippen was in Portugal, kwam het idee om mee te doen aan de Dakar challenge: „Ik genoot van het autorijden daar, het was heerlijk om te crossen. En mijn vriendinnen moedigden me aan om mee te doen. Toen ik zag dat het in november plaatsvond, dacht ik: ‘Yes, ik kan nog meedoen!’. Maar eigenlijk was ik te laat, de organisatie liet weten dat ze vol zaten.”

‘Ik wil het tegendeel bewijzen’

Op hun website schrijft de organisatie: ‘Waar mannen zich onderscheiden van jongens’, en Eva vertelt dat erg stom te vinden. „Nu wil ik écht meedoen, om het tegendeel te bewijzen. Toen heb ik de organisatie achter hun broek aangezeten en uiteindelijk kreeg ik groen licht. Daarna keek ik pas naar wat het precies inhoudt.” En daarmee stond Eva voor een paar uitdagingen. „Maar al sinds de basisschool ben ik erg bezig met vrouwenemancipatie. Dus dit is belangrijk voor mij om te doen. Ik kan dit!”

Eva houdt van avontuur en reizen, „en ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen in het leven”, vertelt ze. „Voor ik in november aan de tocht start, ga ik op een kampeertrip naar Noorwegen, dus hopelijk kan ik dat gebruiken als extra voorbereiding.”

De Amsterdam – Dakar challenge wordt in teams afgelegd. Eva’s team blijft in het vrouwenthema: „Er zitten alleen vrouwen in ons team. Ik heb twee vriendinnen mee op sleeptouw genomen. Toen we gingen onderzoeken wat de challenge allemaal inhield, schrokken ze wel even. ‘Waar hebben we ja tegen gezegd?’, klonk het. Maar we gaan ons goed voorbereiden. Zo gaan we leren zand-rijden, autobanden verwisselen en allemaal andere auto-gerelateerde skills beoefenen. Het is toch weer iets nieuws wat we dan leren, en dat vind ik superleuk.” Van de vijftig teams zijn er drie vrouwenteams, waaronder dus die van Eva: „Dat is echt nihil. Ik wil hiermee laten zien dat vrouwen alles kunnen doen wat ze willen.”

Goede voorbereiding is cruciaal

De tocht duurt drie weken, waarvan het meeste in Afrika wordt afgelegd. In drie dagen moeten de teams Europa verlaten hebben. Via Spanje gaat de route naar Marokko en zo verder. „Als we Europa uit zijn, begint het echte avontuur.” Maar Eva en haar team staan nog aan het begin van hun voorbereidingen. Zo moeten ze voor de Dakar challenge zelf een voertuig regelen, en ook dat hebben ze nog niet: „Het is leuk om zelf je sponsorgeld op te halen en alles houtje-touwtje te moeten regelen. We hebben al wel een Toyota aangeboden gekregen, maar we houden onze opties open. Misschien zijn er wel andere mensen die ons aan een auto kunnen helpen of andere benodigdheden tijdens de reis.”

En als er iets aan de auto stukgaat, ben je de sjaak. Maar hierin onderscheidt de Dakar challenge zich van een rally, want je mag en kan elkaar helpen. „Zo wordt er weleens vier uur teruggereden door een team om anderen te helpen met problemen. Dat is heel mooi.”

Challenge voor het goede doel

De organisatie van de Amsterdam – Dakar challenge heeft een aantal goede doelen waar geld voor opgehaald kan worden. Aan het einde van de reis is het namelijk zo dat de voertuigen waarmee de teams de tocht afgelegd hebben, worden geveild in Gambia. Eva vertelt: „Dat geld gaat naar een zelfgekozen goed doel uit de lijst van de organisatie. Mijn team en ik gaan rijden voor de scholing van meisjes in Gambia, een project van Brighter Future Foundation. Ik wil dat zij een goede toekomst kunnen hebben, en scholing is daarbij zó belangrijk. Voor ons hier is het vanzelfsprekend, maar goede scholing daar kan er ook voor zorgen dat meiden weerbaarder worden tegen seksueel geweld en hoeven ze niet te leven van rotbaantjes.”

Als de auto eenmaal geveild is, is het wel de bedoeling om terug te keren naar Nederland: „Ik zou terug kunnen vliegen, maar mijn werk doe ik online dus het zou ook nog kunnen dat ik even blijf plakken in Gambia. Ik heb geen idee nog. Misschien moet ik wel terug liften, maar dan ben ik wel langer dan drie weken onderweg denk ik.” Inmiddels is Eva groot fan van autoritten maken, crossen en roadtrippen. Maar dat was ooit anders: „Sinds mijn achttiende heb ik mijn rijbewijs, maar ik heb tien jaar niet durven autorijden omdat ik rijangst had. Ik moest voor mijn werk gaan rijden, en dus moest ik wel. Na een extra rijles en wat oefenen in Curaçao, omdat ik daar mijn zusje bezocht, kreeg ik de zelfverzekerdheid terug.”

‘Verwacht een groot avontuur’

„Er komt veel meer bij de Amsterdam – Dakar challenge kijken dan ik in eerste instantie dacht, maar ik heb er heel veel zin in. En ik ga er alles aan doen om goed voorbereid van start te gaan. Ik verwacht een groot avontuur waarin ik allerlei culturen tegenkom; nieuwe talen, nieuwe mensen… Daar heb ik echt veel zin in.”

Eva volgen in haar reis naar de Amsterdam – Dakar challenge? Dat kan op Instagram, en contact opnemen met Eva en haar team kan via dit mailadres.