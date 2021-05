Het is Moederdag: voor deze goede adviezen mag je haar dankbaar zijn

Geef je moeder vandaag maar een extra knuffel of kus (voor zover dat kan qua coronamaatregelen), of laat haar weten hoeveel je haar waardeert, want het is Moederdag! Als moeder bescherm je je kinderen, en dat betekent ook dat je ze bombardeert met goedbedoelde adviezen. Wij vroegen onze lezers wat hun moeders hen hebben bijgebracht, en de resultaten liegen er niet om: we zijn heel wat wijzer dankzij onze moeders.

Van lief naar stoer of juist grappig: iedere moeder heeft wel zo haar eigen spreuk. „Wat gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”, is een veelgehoorde klassieker die ook onder onze Facebookpost gereageerd werd. „Als je niets aardigs te zeggen hebt, houd dan je mond”, is nog zo’n klassieker, en volgens Mieke „een hele goede en wijze les”.

Adviezen van mams

Naast lief zijn voor anderen, proberen onze moeders ons ook vooral bij te brengen dat we lief moeten zijn voor onszelf. En daar hoort bij dat je langzamerhand, als je ouder wordt, minder waarde hecht aan wat anderen van je denken. „Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat merken dat mensen niet zo zoveel belangstelling in je hebben als je dacht, en dat is zowel een tegenvaller als een enorme opluchting”, schrijft Cecile dan ook over het advies van haar moeder.

„Het komt altijd goed, altijd positief blijven”, is iets dat moeders hun kinderen ook vaak vertellen, of ze er nou zelf in geloven of niet. „Ook door de kleinste kieren en raampjes komen de zonnestralen”, voegt Skitchie daar aan toe.

En er is ook ruimte voor humor: „Ik denk dat het beter is dat je op jezelf gaat wonen”, kreeg een Metro-lezer als advies van haar moeder. Een ander hoorde „als het warm weer is, moet je goed blijven drinken, jongen”. „Nu, 51 jaar later, begrijp ik dat ze water bedoelt…”, schrijft Eric, die duidelijk van een goudgele rakker houdt.

Moederdagcadeaus

Nog een belangrijk deel van Moederdag: cadeaus. Je kunt zeggen dat het te commercieel is geworden, of misschien dat het dat altijd al was, maar veel ‘kinderen’ geven hun moeder in ieder geval een kleinigheidje. Van een bosje bloemen tot een zelfgemaakte tekenening (ja, dat kan ook nog als je 30 bent): ze zijn er sowieso blij mee. Elk jaar blijven de traditionele cadeaus dan ook terugkomen. Vooral boeken, bloemen en verzorgingsproducten zijn populair.

In de aanloop naar Moederdag gooien bloemisten de prijzen omhoog, maar desondanks verkopen ze twee keer zoveel bloemen als normaal. Volgens veilingbedrijf Royal FloraHolland werden snijbloemen in de twee weken voor Moederdag gemiddeld ruim een kwart duurder dan een jaar eerder. Met name gerbera’s en chrysanten worden volgens de veilig voor een „aanmerkelijk hogere” prijs verhandeld. Boeketten worden daardoor niet duurder maar kunnen wel „anders” dan voorgaande jaren zijn samengesteld, zegt de VBW.



3.5 jaar na het overleden van haar moeder komt mijn stiefdochter thuis met een prachtige bos rozen voor Moederdag. #emotioneelvan #moederdag pic.twitter.com/3UTdnrckvv — Stephen Cassidy (@stephencassidy) May 8, 2021

Bij bol.com zijn de meer traditionele moederdagcadeaus weer in trek, laat het bedrijf weten. Als meest bestelde items noemt de webwinkel boeken, verzorgingsproducten van Rituals en massagekussens. Vorig jaar kochten mensen meer slimme horloges en e-readers.

Op social media dragen mensen ook een warm hart uit naar „moeders die hun kinderen missen, kinderen die hun moeder missen en vrouwen zonder kind”.



Voor moeders die hun kinderen missen en kinderen die hun moeder missen en vrouwen zonder kind. #moederdag #moederhart pic.twitter.com/rAhXCfWBks — Gijs van den Brink (@GijsvdBrink) May 8, 2021

Warme Moederdag

En tot slot het weerbericht, ook niet geheel onbelangrijk. Het wordt namelijk lekker warm. Zo warm zelfs, dat deze Moederdag de boeken in kan gaan als de eerste officiële zomerse dag van 2021. Dan moet het kwik in De Bilt de 25 graden passeren, en dat zit er volgens Weer.nl wel in.

Tot nu toe was Moederdag vaker zomers warm, wel 12 keer. Die zomerse Moederdagen met veel zon en hoge temperaturen vonden vooral in deze eeuw plaats. Van de twaalf zomerse dagen zijn er vijf afkomstig uit deze eeuw. De gemiddelde maximumtemperatuur is ook flink gestegen, was het in de vorige eeuw nog gemiddeld 17,2 graden, deze eeuw is dit bijna 19 graden geworden. Daarnaast verloopt Moederdag tegenwoordig zonniger: we kunnen gemiddeld bijna acht uur zon verwachten.