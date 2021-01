Duik in Vanuatu: hekkensluiter corona-wereldranglijst mét onderwater postkantoor

Ken je Vanuatu al? Een eilandengroep in de Stille Oceaan, met nog altijd 3G netwerk en nee, Thuisbezorgd kennen ze niet. Maar ze hebben wél een onderwaterpostkantoor. Als enige ter wereld. En oh ja, pas in november was er een coronagevalletje, dat meteen de kop in werd gedrukt (figuurlijk dan).



Het was vandaag een van de meest gegoogelde woorden: Vanuatu (254.000.000 hits), en waarschijnlijk ook Vanuata (toch ook nog 419.000 hits, want Vanuata blijkt een zwarte gel bikini te zijn) en Vunuata (1200). Maar het gaat toch echt om Vanuatu, de eilandenstaat middenin de Pacifische Oceaan ten noordoosten van Australië. Het is een van de laatste plekken ter wereld waar het virus nog niet om zich heen heeft gegrepen.

Knuffelen op Vanuatu

„We leven hier alsof corona niet bestaat.” Alexander de Groot werd geboren in Enschede, maar woont al 3,5 jaar op Vanuatu, samen met zijn vrouw en drie jonge kinderen, met de vierde op komt. Geïllustreerd met prachtige en jaloersmakende witte stranden/blauwe zee-foto’s staat zijn verhaal vandaag in de Tubantia. Afgelopen kerst vierden ze op het strand, met zo’n 60 vrienden en familieleden. Er werd geknuffeld en gedanst en stukken minder over corona gepraat dan bij ons met kerst, of überhaupt. „Voor mij is dit het paradijs op aarde”, vertelt hij over zijn leven op Vanuatu. Een leven zonder allerlei coronaregels en anderhalve meter afstand, want de eilandengroep ligt compleet geïsoleerd.

Help: een coronabesmetting

In november was het even schrikken geblazen. Want ineens telde ook Vanuatu een coronabesmetting. Een seizoensarbeider keerde terug uit Nieuw-Zeeland en testte positief. Er werd meteen op ge(re)ageerd. „Ik wil jullie ervan verzekeren dat onze regering strikte protocollen en maatregelen aanwendt, zodat het coronageval niet verder kan worden verspreid en ons land veilig blijft”, sprak premier Bob Loughman toen.



Vanuatu's Opposition Leader says the Pacific Island nation is no longer COVID-19 free. Fortunately only one case and – more important – the infected person is in quarantine, not in the community. Fingers crossed. https://t.co/77wVDFJtZ3 — Stephen Dziedzic (@stephendziedzic) November 10, 2020

Waarna de quarantaine voor internationale reizigers van 14 naar 28 dagen ging. De seizoensarbeider vertrok richting een afgesloten afdeling van een ziekenhuis en kon daarna weer coronavrij zijn leven op het coronavrije Vanuatu oppakken, al zal hij waarschijnlijk nog wel een tijdje als ‘dat is die éne, weetjewel’ zijn aangekeken. Want ons kent ons, op een eiland. De eilandgroep is nu de hekkensluiter van corona-wereldranglijst en staat op nummer 221.

Les van Vanuatu

In de Tubantia vertelt Alexander dat in het leven op Vanuatu, dat overigens wel tot de derdewereldlanden behoort, een les verpakt zit voor de rest van de wereld. Hij gelooft niet dat op Vanuatu Covid ooit zou zijn ontstaan, omdat ze daar heel anders met dier en natuur omgaan. „Iedereen weet dat corona is ontstaan op volgepakte ‘wet markets’ in China. Ik ben helemaal niet van het boomknuffelen, maar ik denk dat als je zo met dieren omgaat en daarnaast vlees blijft volpompen met antibiotica en groeihormonen, dat het menselijk immuunsysteem verzwakt en er uiteindelijk wel weer nieuwe virussen komen.”

Ook dit is Vanuatu

Duik je online in Vanuatu, krijg je instant zin in een echte duik. Zo is er als enige plek ter wereld een onderwater postkantoor, waar je je ‘Groeten uit Vanuatu’-kaarten kunt posten. Het gebouwtje is gemaakt door duikinstructeur Mike Crawford. Hij is nu 68 Vanuatuaanse lentes jong, maar herinnert het zich nog als de nacht van gisteren. „Het idee kwam van een van de hoteleigenaren en de lokale postbode, na een paar rode wijn in het café!” En zo geschiedde.

Onderwater

„Omdat Vanuatu is gemaakt van meer dan 80 kleine eilanden, lijkt een onderwaterpostkantoor niet meer dan logisch als de zee zo’n belangrijk onderdeel van het leven is”, schrijft Inspirock. „Bezoekers kopen ansichtkaarten op vasteland en beschrijven ze voordat ze naar het postkantoor duiken. De brievenbus zit op maar drie meter ‘laagte’, dus een duikuitrusting is niet nodig. „Snorkelaars en zwemmers kunnen het gemakkelijk bereiken.”

Over hoe je de kaarten goed houdt onderwater, wordt niets gezegd, maar daar hebben de Vanuatuanen een waterdichte oplossing voor gevonden. Waarvan postakte op Insta.



Toch is een reisje Vanuatu niet voor iedereen even geschikt en kun je beter je verenboa, leren hotpants en glittertop in Amsterdam laten. „Bezoekers van Vanuatu worden aangemoedigd om ingetogenheid en beleefdheid te tonen en zich op een respectvolle wijze te kleden”, aldus Wikipedia.

En daar geeft iedereen, en vooral vrouwen, op eigen wijze invulling aan.



