Laatste wens veteraan in vervulling met unieke grafkist

De laatste wens van een Tweede Wereldoorlog-veteraan gaat eindelijk in vervulling. De 94-jarige Suttie Economy krijgt een hele bijzondere grafkist.

Tegen zijn vriend Sammy Oakey, die een uitvaartcentrum heeft, vertelde Suttie al eens over zijn bijzondere laatste wens. Hij wil begraven worden in een kist die sprekend lijkt op een snoepwikkel. Het gaat om de Amerikaanse kauwgompjes van Wrigley’s Juicy Fruit.

Snoepuitdelende veteraan

Suttie’s relatie met de snoepjes, wordt aan CNN toegelicht door een vriend van de familie van de veteraan. Suttie staat er namelijk om bekend dat hij in Roanoke in de staat Virginia de snoepjes uitdeelt aan iedereen die hij ontmoet. Ook bij Sammy op de zaak: „Hij komt af en toe langs met kauwgom. Dat deelt hij dan aan het personeel uit.”

De hechte band die Suttie met het snoepgoed heeft, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, kregen de Amerikaanse troepen pepermuntjes en fruitkauwgom van Wrigley, het merk waarvan de kauwgom nu wordt uitgedeeld door Suttie. De producten werden uit de consumentenhandel gehaald en naar de troepen gestuurd. Suttie is sindsdien gek op de kauwgom en geeft de pakjes graag aan anderen.

Logo mag op kist

Nu hoopt hij dus ook begraven te worden in een kist die op de wikkel lijkt. Gelukkig lijkt de kist nog niet nodig te zijn. Drie weken geleden werd Suttie opgenomen in het ziekenhuis nadat hij hartproblemen kreeg. Een week later werd hij verplaatst naar het Virginia Veterans Care Clinic, waar hij op dit moment aan de beterende hand is.

Sammy heeft de boel wel alvast in werking gezet en een aanvraag gedaan bij het bedrijf dat eigenaar is van de snoepjes. In eerste instantie werd de aanvraag afgewezen, tot het verhaal meer en meer op sociale media werd gedeeld. Sammy heeft inmiddels contact met de directie, die laat weten trots te zijn als het logo op de kist wordt gebruikt. Tot de kist daadwerkelijk nodig is, heeft Suttie in elk geval iets te snoepen: de directeur heeft allerlei snoepgoed naar de veteraan opgestuurd.