Kaart honderd jaar na posten eindelijk bezorgd

Hoewel post tegenwoordig voornamelijk digitaal wordt verstuurd, is een kaartje of brief – mits niet in blauwe envelop – op z’n tijd ook wel eens gezellig. En dan hoop je maar dat ‘ie er niet te lang over doet.

Toen Flossie Burgess haar kaart op de bus deed, bestond digitale post nog niet eens. Haar post heeft er een kleine honderd jaar over gedaan om op de juiste bestemming te komen.

Brittany Keech opende afgelopen week haar brievenbus toen bovenop de stapel een curieuze kaart lag. Een Halloween-kaart die niet voor haar bestemd was. „Ik keek naar de kaart en zag dat ‘ie al een tijdje onderweg moest zijn geweest”, zegt ze tegen WXYZ News. Wanneer ze de kaart en vooral de stempel beter bestudeert, ziet ze dat de kaart op 20 oktober 1920 is afgestempeld door de post.

Halloweenkaartje

Op de voorkant van de kaart staan een heks, uil en kat. „En daarop de woorden: ‘Een Halloween-groet, wie zou je liever zijn? Een gans of een pompoenhoofd?’”, vertelt Keech. De kaart is gericht aan Roy McQueen en heeft een boodschap voor Roy en zijn familieleden. Te lezen valt:

„Beste neven en nichten,

Hopelijk komt deze kaart goed aan. Bij ons gaat het goed, al heeft moeder slechte knieën. Het is afgrijselijk koud hier. Ik heb net mijn geschiedenishuiswerk af en ga zo naar bed. Mijn vader is zich aan het scheuren en mijn moeder vertelt me je adres. Ik moet voor vanavond stoppen. Hopelijk gaat het goed met opa en oma. Vergeet ons niet te schrijven – is Roy’s broek al gemaakt?

Flossie Burgess”

Familie vinden

Brittany wil natuurlijk weten bij wie de kaart had moeten zijn en post het op Facebook. De post is duizenden keren gedeeld. Met een beetje geluk kan ze de nazaten van Roy of Flossie vinden. „Dit kan wel zo’n verhaal van opa en oma zijn”, zegt Keech hoopvol. Mocht ze het nageslacht van de ontvanger niet kunnen vinden, dan gaat de kaart naar het museum in haar woonplaats.

