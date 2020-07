Skydiver verliest kunstbeen, boer vindt het in z’n sojabonenveld

Het bijzondere verhaal van Amerikaan Chris Marckres gaat de wereld rond. De skydiver was zo aan het genieten van zijn ‘hemelse duik’ dat hij niet doorhad dat hij iets verloor. Z’n kunstbeen, met een behoorlijk prijskaartje.

Vermont Skydiving Adventures heet het bedrijf waar Chris Marckres uit Hyde Park in Vermont zijn grote avontuur beleefde. Al was wat er daarna gebeurde, en waarmee hij de (online) kranten uit alle windstreken haalde, misschien nog wel het gróótste avontuur.

Verloren

Marckres, die begin deze week met een instructeur uit een vliegtuig sprong, ging zo op in z’n skydive, dat hij pas vlak voor de landing in de gaten kreeg dat hij een van zijn twee protheses onderweg was verloren.

Tegen CNN vertelde Marckres, die „vanwege diabetes complicaties” beide benen mist, zijn verhaal en gaf antwoord op de prangende vraag waarom hij niet in de gaten had dat hij iets miste. „Ik denk dat ik het gewoon niet doorhad door de spanning. Ik genoot van de sprong en lette op alles behalve mijn prothese.”

Maar eenmaal op de grond, kon hij het ding nergens vinden.

Waar is m’n been?

Op Facebook plaatste de Amerikaan, behalve foto’s en een video van zijn belevenissen, ook een oproep. ‘Wie heeft mijn been gezien?’ En het ging hier niet om een verloren oorbel of iPhone, aangezien z’n kunstbeen hem 20.000 dollar had gekost.

*!MAJOR UPDATE!*1500 Shares on Facebook& so many friends, strangers and new friends reaching out and helping to… Gepostet von Chris Marckres am Samstag, 25. Juli 2020

Kunstbeen in sojabonenplantage

‘Chris, you are amazing. Praying you find your leg!’ De talloze reacties op Facebook waren bemoedigend en het verhaal werd zo’n 1500 keer gedeeld. Het kwam ook ter oge van de jonge boer Joe Marszalkowski, eveneens uit Vermont. Het bleek geen naald in een hooiberg, maar een kunstbeen in een sojabonenplantage. Marszalkowski had eerst zijn drone gebruikt om de velden af te speuren en toen de batterij op was, besloot hij tussen de sojaboonplanten verder te gaan zoeken.

En toen zag hij ineens het donkergrijze kunstbeen in het gras zag liggen. Het was van bijna 3000 meter naar beneden gevallen, maar was nog 100 procent intact, met Marckres’ New Balance sneaker er nog gewoon aan vast. Hij stuurde Marckres meteen een bericht en kon hem zijn belangrijke verlengstuk de volgende dag teruggeven. Het moment werd vastgelegd met een foto, en de tekst ‘never too late to make new friends’.

It’s never too late to make new friends Gepostet von Joe Marszalkowski am Montag, 27. Juli 2020

Quid pro quo

Als bedankje gaan de twee binnenkort samen een duik in de hemel maken, „Al staat dit in geen verhouding tot wat hij voor me heeft betekend”, besluit Marckres, die behalve opgelucht kan ademhalen, ook weer kan lachen.

