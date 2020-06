Klunzige dief vergeet zoontje in supermarkt

Een klunzige dief vergat na zijn diefstal zijn zoontje mee te nemen. De hypernerveuze man kwam ten val.

Een voorbereide dief telt voor twee. En een klunzige dief vergeet dat hij niet alleen is. Die waarheid ging op voor een dief die vandaag in een supermarkt in Duitsland zijn zoon vergat.

Dief in Duitsland steelt 5 euro aan boodschappen

De hypernerveuze winkeldief was in de haast om weg te komen zijn zoon van acht vergeten. Hij had in een supermarkt in Bautzen, in de Duitse deelstaat Saksen, voor 5 euro aan spullen in zijn zak gestopt. Dit deed hij stiekem en dus zonder te betalen. Toen het alarm afging, nam hij in paniek de benen. In alle haast vergat hij zijn kleine knul.

Langs het ziekenhuis en mee naar het bureau

Voor de Duitse politie was het een klein kunstje de identiteit van de 29-jarige dief te achterhalen. Tijdens de vlucht kwam de dader ten val en raakte hij gewond. Hij m0est zelfs naar het ziekenhuis voor een behandeling, zo liet een politiewoordvoerder zaterdag weten.

Kinderen zijn wel vaker de onschuldige omstanders van diefstallen. Zo stal een man in Tsjechië een auto waar nog een baby van zes maanden in zat. De man ontdekte het kindje 5 kilometer verderop en liet het daar achter op een parkeerplaats.

Ketchup

Dieven zoals die in Bautzen bewijzen maar weer dat niet iedereen durft te stelen zonder geweten. Zo voelde een man in New Jersey zich zo schuldig na het stelen van een Ketchup-fles uit een restaurant, dat hij een excuusbrief schreef en twee nieuwe flessen Ketchup bijsloot. De dief kon zijn schuldgevoel simpelweg niet verdragen. De eigenaresse van het restaurant vond het briefje en kom hem vergeven. „Ik keek naar het briefje en dacht: ‘oh nee, die arme dader, wat voel ik me slecht’”

