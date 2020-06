Geen fan van bellen? Zo voer je een betekenisvol telefoongesprek

Tussen al het appen en SMS’en door zou je bijna vergeten dat een telefoon oorspronkelijk bedoeld is om te bellen. We zijn het tegenwoordig gewoon niet echt meer gewend. En als je dan opeens een vriend of vriendin aan de lijn hebt kan dat oncomfortabel aanvoelen. Paniek!

Ik moet toegeven dat ik appen soms een stuk makkelijker vind dan bellen. Bijvoorbeeld als er iemand jarig is maar ik niet echt in de stemming ben voor een gezellig gesprek.

Bij het sturen van een appje hoef je in ieder geval geen enthousiasme te faken. Maar in andere gevallen bel ik liever. Een gesprek aan de telefoon is toch niet te vergelijken met de drie woorden die je uitwisselt op Whatsapp?

Call me maybe

Aan de geluiden om mij heen merk ik dat er veel mensen zijn (en dan vooral in de categorie millennials) die telefoongesprekken ronduit vervelend vinden. Sommigen krijgen zelfs zo’n negatief gevoel bij een oproep dat ze angstig worden. Wat is dat toch?

Volgens Kira Asatryan, relatiecoach en auteur van Stop Being Lonely, komt het deels doordat millennials zijn opgegroeid met communicatievormen als tekst en email. Real-time gesprekken worden stressvol en de druk om echt een gesprek te voeren is duidelijk voelbaar over de telefoon. En het zijn niet alleen gesprekken met vreemden of kennissen waar we ons onprettig bij voelen, zegt Asatrayan. “Juist de conversaties met geliefden zijn een van de meest onbevredigende soorten van allemaal.”

Vind je telefoongesprekken met vrienden of geliefden al snel onprettig? Er zijn een paar dingen die je kunt doen om het gesprek zinvoller en plezieriger te maken.

Stel vragen

De eenvoudigste manier om een gesprek vloeiend te laten verlopen is door vragen te stellen. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in wat de ander te zeggen heeft en focus je op datgene waar je echt benieuwd naar bent. Heeft je vriendin een vakantie geboekt? In plaats van alleen te zeggen hoe leuk je het voor haar vindt kun je ook kijken waar je echt nieuwsgierig naar bent.

Misschien wil je wel weten wat de cultuur van het land is waar ze heen gaat? Probeer in ieder geval zo veel mogelijk vragen te stellen met een open einde en vermijd ja/nee vragen.

Praat niet alleen maar over koetjes en kalfjes

‘Heb je een leuke dag gehad?’ En ‘wat zijn je weekendplannen’? Aan de telefoon praten we al snel over koetjes en kalfjes. En hoewel het bij vreemden juist goed is over koetjes en kalfjes te praten, kan het je bij vrienden en familie een gevoel van onverbondenheid geven.

Asatryan raadt aan om niet meer dan 50 procent van het gesprek te besteden aan dagelijkse gebeurtenissen. Zo laat je meer ruimte over voor een bevredigend gesprek.

Luister écht naar de ander

Een vlotte babbel kan heel waardevol zijn, maar wat misschien nog wel van grotere waarde is, is goed kunnen luisteren. Goed luisteren maakt een conversatie niet alleen makkelijker, maar geeft de ander ook het gevoel gehoord te worden. Hierdoor groeit het wederzijdse vertrouwen en komen jij en je gesprekspartner dichter bij elkaar te staan.

Hoe je dat precies aanpakt? Eerder schreven we op Bedrock een pleidooi voor echt luisteren: “Het is in ieder geval meer dan een ander laten uitpraten, enkel zodat jij dan weer je zegje kunt doen. Wie echt luistert, doet dat met volle aandacht.”

Koppel gebeurtenissen aan gevoelens

Probeer de gebeurtenissen van de andere persoon (dus de info over wat ze deze week hebben gedaan) te koppelen aan gevoelens. Stel je vriendin vertelt – niet echt op enthousiaste toon – over de verjaardag van haar stiefvader. Nu kun je natuurlijk vragen of het een leuke verjaardag was, maar je kunt je ook begripvol opstellen.

Als je bijvoorbeeld weet dat de relatie met haar stiefvader moeizaam is, kun je vragen hoe het gaat. Heeft ze het gevoel dat de band beter is geworden de laatste tijd? Het vragen naar gevoelens, perspectieven en subjectieve ervaringen van de andere persoon zal leiden tot een meer betekenisvol gesprek.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.