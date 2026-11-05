Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere primeurs bij Amerikaanse midterms

De Amerikaanse midtermverkiezingen afgelopen dinsdag kenden meerdere primeurs en records. Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn er straks meerdere zwarte gouverneurs tegelijk in functie. Ook krijgt het land zijn eerste zwarte vrouwelijke gouverneur. In de staat Alabama is de eerste trans volksvertegenwoordiger verkozen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

In vijf staten zijn zwarte gouverneurs verkozen. Dat is voor het eerst het geval in Florida, Georgia, Wisconsin en Nevada. De Democraat Wes Moore werd herkozen in Maryland. Volgens NBC News waren er vóór deze verkiezingen maar drie zwarte gekozen gouverneurs in de Amerikaanse geschiedenis, die nooit tegelijkertijd in functie waren. De eerste vrouwelijke zwarte gouverneur in het land wordt Keisha Lance Bottoms, in Georgia.

In de staat Alabama is de Democratische kandidaat Allison Montgomery verkozen voor het lokale Huis van Afgevaardigden. Zij wordt daarmee de eerste trans volksvertegenwoordiger in de staat. Dat is bijzonder, omdat ze won in een kiesdistrict dat de afgelopen drie presidentsverkiezingen voor Donald Trump heeft gekozen. „Ik ga extra hard werken voor de mensen die een hekel aan mij hebben, want zij verdienen, net als ieder ander, een beter Alabama”, schreef ze na de uitslag in een statement. In het hele land zijn meer transgender personen verkozen.

‘Blauwe tsunami’

Abdul El-Sayed is in Michigan als eerste moslim verkozen tot senator. Zijn geloofsovertuiging kwam veel terug tijdens de campagne. Zo noemde president Trump hem een jihadist en ging het gerucht rond dat hij de Moslimbroederschap zou steunen.

Democraten wisten volgens Amerikaanse media te zorgen voor een „blauwe tsunami”. Er zijn veel volksvertegenwoordigers verkozen in staten die soms al tientallen jaren naar Republikeinen gingen, zoals de senaatszetel in Kansas, waar voor het eerst sinds 1932 een Democraat de verkiezing won. James Talarico werd in Texas de eerste Democraat in 38 jaar die een zetel voor de Senaat won.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties