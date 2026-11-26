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Veel overlast door storm in VS op Thanksgiving

Honderdduizenden Amerikanen hebben op nationale feestdag Thanksgiving veel last van een zware storm. Aan de oostkust van het land viel op grote schaal de stroom uit.

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Zo zaten in Virginia bijna 200.000 huizen en bedrijven zonder elektriciteit, blijkt uit cijfers van online platform poweroutage.us. In Maryland waren het er 177.000 en ook in Pennsylvania, New Jersey en North ⁠Carolina was er veel overlast.

Er was harde wind en zware neerslag en dat verstoorde ook het vliegverkeer, met berichten dat zo’n 400 vluchten waren geannuleerd. In aanloop naar Thanksgiving wordt veel gereisd, want Amerikanen vieren de feestdag vaak met vrienden en familie.

Door het noodweer moesten ook evenementen worden uitgesteld als de beroemde Thanksgiving Day Parade in New York. Bij die parade worden grote ballonnen getoond van bekende personages, maar dat zou nu te onveilig zijn geweest.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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