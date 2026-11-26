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Israëlische Eisenkot en Democraten bereiken coalitieakkoord

De Israëlische centrumpartij Yashar van Gadi Eisenkot heeft met de Democraten een coalitieakkoord bereikt. Eisenkot heeft tot 6 december de tijd om een regeringscoalitie te vormen. De termijn zou mogelijk met twee weken verlengd kunnen worden.

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Afgelopen week kondigden de linksgeoriënteerde Democraten nog aan de onderhandelingen met Yashar op te schorten. Israëlische media meldden dat de opschorting kwam door meningsverschillen over de ministerportefeuilles.

De linksgeoriënteerde Democraten zijn de tweede partij die een coalitieakkoord sluit met Yashar. Afgelopen dinsdag sloten Yashar en de rechtse Israel Beiteinu onder leiding van Avigdor Liberman ook een akkoord.

Dwarsbomen

De drie partijen hebben samen 36 zetels. Voor een meerderheidscoalitie zijn 61 zetels nodig. De partijen binnen het blok van Eisenkot zijn verdeeld over met welke partijen allianties moeten worden gesmeed.

De Democraten zijn voorstander van samenwerking met de Arabische partijen om een meerderheid te bereiken en hopen hiermee de voormalige premier Benjamin Netanyahu uit de regering te houden. De partij keek de afgelopen tijd afwijzend naar de onderhandelingen tussen Yashar en Netanyahu’s Likoedpartij, waar geen doorbraken zijn bereikt.

Ook Liberman zei te denken dat Netanyahu de formatie probeert te dwarsbomen. „Hij zal de onderhandelingen over een ‘eenheidsregering’ tot het laatste moment rekken, een voorwendsel zoeken om ze te laten mislukken, en zelfs als zo’n regering wordt gevormd, zal hij proberen binnen enkele maanden een crisis te veroorzaken om Israël weer naar verkiezingen te slepen”, aldus Liberman. Tegelijkertijd is Liberman geen voorstander van een coalitie met Arabische partijen. Hij pleit ervoor een coalitie te vormen met ultraorthodoxe partijen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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