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Raad voor Gaza klaagt: het is nauwelijks beter sinds oprichting

De Vredesraad voor de Gazastrook klaagt in een rapport dat de toestand in de dichtbevolkte strook nauwelijks is verbeterd sinds dertien maanden geleden een staakt-het-vuren werd uitgeroepen en de raad aan het werk ging. De door president Donald Trump in het leven geroepen Vredesraad brengt deze maand verslag uit aan de Veiligheidsraad van de VN.

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De wapenstilstand heeft sinds oktober vorig jaar voorkomen dat er op grote schaal wordt gevochten, maar de andere facetten van het plan voor vrede lijken niet van de grond te komen. „De afstand tussen wat is overeengekomen en wat er daadwerkelijk gebeurt is groot en bedreigt het hele proces”, aldus de raad.

De strijdende partijen, Israël en de Palestijnse beweging Hamas, zijn hiervoor verantwoordelijk, vindt de raad. Israël trekt niet zoals beloofd troepen uit de Gazastrook terug en Hamas ontwapent niet. De Palestijnen leven er nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden en worden vrijwel dagelijks met Israëlische luchtaanvallen bestookt.

Uitblijven van hulp

De beweging Hamas heeft in juli ingestemd met een plan van de Vredesraad voor het geleidelijk inleveren van haar wapens, maar Israël verwierp dat. Israël zegt dat het geen troepen terugtrekt als niet eerst Hamas helemaal ontwapend is.

Israël controleert inmiddels veel meer land dan ruim een jaar geleden en volgens waarnemers wordt ongeveer twee derde van de bijna 365 vierkante kilometer Gazastrook door Israëlische militairen overheerst. Er wonen ruim 2 miljoen mensen in de vrijwel verwoeste kuststrook op een relatief klein deel van het schaarse grondgebied.

De raad wijst ook op het uitblijven van voldoende humanitaire of medische hulp en het realiseren van plannen, zoals het vormen van een Palestijnse politie zonder Hamas.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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