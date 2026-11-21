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Klimaattop loopt verder uit, nog geen nieuwe tekst voor akkoord

De VN-klimaattop in het Turkse Antalya loopt verder uit, nu er zaterdag rond het middaguur (lokale tijd) nog altijd geen nieuwe tekst voor een slotverklaring is gepubliceerd. De COP31 duurde officieel tot en met vrijdag, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld over de concepttekst die voorzitters Turkije en Australië donderdag presenteerden.

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Met name het feit dat in die tekst niets stond over fossiele brandstoffen, wordt door veel landen en organisaties bekritiseerd. Een bij de onderhandelingen betrokken EU-functionaris waarschuwde voor een ‘no deal’-scenario als wijzigingen in de tekst uitblijven. Ook onder meer Frankrijk, Panama en Ivoorkust keerden zich tegen de tekst.

Het ontbreken van fossiele brandstoffen, door hun uitstoot de grootste veroorzakers van klimaatverandering, is niet het enige pijnpunt. Ook in de ambitie om de technieken achter het afvangen en opslaan van CO2 op te schalen, kunnen veel landen zich niet vinden. De kritiek daarop is dat dat duur is, dat de effectiviteit nog niet is bewezen en dat het olie- en gaslanden ruimte biedt om hun productie te vergroten.

Elektrificatie

Andere belangrijke thema’s zijn elektrificatie, wetenschap en financiering. Dat eerste was deze top een belangrijk speerpunt van Turkije, dat wil afspreken om in 2035 zeker 35 procent van het wereldwijde energieverbruik uit elektriciteit te halen. De discussie gaat nu vooral over de vraag of moet worden toegevoegd dat die stroom uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Het Climate Action Network, waarin verschillende klimaat- en ontwikkelingsorganisaties verenigd zijn, zei vrijdag te vrezen dat dit de „slechtste COP ooit” wordt. Volgens de koepelorganisatie ligt er „niets op tafel dat mensen beschermt of ingaat op de prioriteiten van het mondiale zuiden”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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