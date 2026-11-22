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Huidige slotverklaring klimaattop onacceptabel voor EU-landen

De VN-klimaattop in Antalya dreigt zonder akkoord te eindigen. Meerdere EU-landen noemen de slotverklaring die in de nacht van zaterdag op zondag verscheen onacceptabel. Zowel de Duitse als Franse minister op de top heeft zondagochtend hardop gezegd niet met deze tekst te kunnen instemmen.

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Volgens ingewijden ziet ook de EU als geheel te weinig ambitie in de verklaring die de voorzitters hebben opgesteld. Het voelt voor de EU-landen als „achteruitgang” ten opzichte van eerder gemaakte afspraken over het tegengaan van klimaatverandering.

„De tijd tikt weg en we zijn er nog niet”, stelde de Franse minister Monique Barbut (Ecologische Transitie). Nederland heeft zich net als de EU steeds ingezet voor het benoemen van fossiele brandstoffen in de tekst. Daarbij hoort ook dat de passage over het verwijderen en opslaan van CO2 uit de atmosfeer minder stellig zou moeten zijn.

Duitsland

De Duitse klimaatminister Carsten Schneider zei te hopen dat het nog gaat lukken om op het laatste moment alsnog tot afspraken te komen, maar hij toonde zich sceptisch over de kans van slagen. „Veel collega’s zijn al vertrokken, aangezien deze COP twee dagen terug al afgelopen had moeten zijn.” Als er te weinig vertegenwoordigers over zijn in de zaal, kan sowieso geen geldige slotverklaring meer worden aangenomen. Dan is de top definitief mislukt. Voor besluitvorming is het nodig dat tweederde van de bijna tweehonderd delegaties aanwezig is.

Schneider benadrukte dat de grote meerderheid van landen op de COP31 verdere afspraken wil maken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen en de energietransitie. Hij noemde het „compleet onacceptabel” als die meerderheid wordt „gegijzeld” door landen die alle voortgang willen tegenhouden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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