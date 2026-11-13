Luchtvaartautoriteit VS: landelijk vliegverbod blijft van kracht
Vliegtuigen door de hele Verenigde Staten mogen nog steeds niet opstijgen. Dat meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA).
Het bericht volgt enkele uren nadat er een landelijk vliegverbod werd afgekondigd. „Zodra de faciliteiten zich herstellen, zullen vluchten weer mogen vertrekken zodra ze zijn afgestemd met het commandocentrum van de FAA in Virginia”, aldus de luchtvaartautoriteit.
Transportminister Sean Duffy meldde eerder dat er sprake is van een communicatieprobleem dat gevolgen heeft voor de luchtverkeersleidingscentra in het land. Bij binnenkomende internationale vluchten wordt per geval bekeken wat er mogelijk is.
De Amerikaanse president Donald Trump is op de hoogte gesteld van de situatie. Volgens de FBI lijkt het communicatieprobleem niet te komen door een cyberaanval.
ANP