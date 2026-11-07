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Trump beveelt onderzoek naar ‘bedreigingen’ door Democraten

President Donald Trump heeft het ministerie van Justitie opdracht gegeven om een onderzoek te beginnen naar „bedreigingen” door Democraten. De Republikeinse president spreekt op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social van een „criminele daad”.

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„De Democraten bedreigen allerlei mensen, onder wie de Amerikaanse minister van Justitie, met een afzettingsprocedure en diverse andere vormen van bestraffing. En dat terwijl ze zelf toegeven dat daar geen enkele aanleiding voor is. De doelwitten van dit onrechtmatige proces hebben namelijk geen handelingen verricht die een afzetting rechtvaardigen. Ze hebben er zelfs niet aan gedacht”, aldus Trump op Truth Social. „Dit is chantage op het allerhoogste niveau, en zij zouden hiervoor ter verantwoording moeten worden geroepen.”

Volgens de Amerikaanse president hebben politieke leiders van de Democratische Partij dreigende brieven gestuurd naar een groot aantal „onschuldige” mensen. Ook zouden donoren zijn bedreigd met celstraffen, enkel omdat ze Republikein zijn of omdat ze de Republikeinen steunen.

Bewijs voor zijn beweringen gaf Trump in zijn bericht niet. Thomas Massie, een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, zei eerder deze week dat hij van plan is een afzettingsprocedure tegen de minister van Defensie Pete Hegseth in te dienen. Het voorstel van Massie kan naar verwachting wel rekenen op brede steun van de Democraten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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