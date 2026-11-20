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Russen vergelden aanvallen op Krimbrug met aanvallen op Kyiv

Bij Russische aanvallen zijn drie bruggen in Kyiv beschadigd, zo laat de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad weten. De Russische president Vladimir Poetin beloofde een dag eerder al „veel pijnlijkere” vergeldingsaanvallen, nadat Oekraïne deze week de Krimbrug had beschadigd.

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„Door de ballistische aanval op de hoofdstad is de Podilsko-Voskresensky-brug beschadigd geraakt. Het verkeer van de rechteroever naar de linkeroever is daar momenteel gestremd. Ook de Darnytsky-brug is beschadigd”, aldus burgemeester Vitali Klitsjko op Telegram. De precieze schade wordt nog onderzocht, voegde hij toe.

Bij de aanvallen in Kyiv kwamen zeker zes mensen om het leven, aldus de Oekraïense premier Serhi Koretsky. Ook in Lviv in het westen van Oekraïne vielen twee doden door een aanval. In verschillende delen van het land raakten in totaal zeker 28 mensen gewond.

De Oekraïense omroep Suspilne meldde dat er ook vrijdagochtend vroeg nog meerdere explosies te horen waren in onder meer Kyiv. In verschillende delen van het land zorgden aanvallen op onder meer energievoorzieningen ervoor dat mensen zonder water, stroom en verwarming zitten. Volgens de Oekraïense onderminister van Energie Artem Nekrasov werden naast de hoofdstad nog tien andere regio’s getroffen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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