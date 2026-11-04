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Oekraïne meldt stijging dodental na Russische aanval op hulppunt

epa13321429 Ukrainian police officers inspect the site of a Russian missile strike on a private building in a residential area in Kyiv, Ukraine, 22 October 2026, amid the ongoing Russian invasion. At least five people were injured during the overnight massive ballistic missile attack, according to the Kyiv City Military Administration report. EPA/SERGEY DOLZHENKO
ANP / EPA / Sergey Dolzhenko

Oekraïne meldt een verdere stijging van het dodental na een Russische aanval maandag op een distributiepunt voor humanitaire hulpgoederen. Het gaat om veertig doden. Daarmee is het een van de dodelijkste aanvallen op burgers in Oekraïne dit jaar.

Reddingswerkers zoeken in het puin nog naar slachtoffers. President Volodymyr Zelensky zegt dat daar mogelijk nog meer dan dertig personen liggen. Het hulppunt was gevestigd in een voormalige school in het dorp Komysjoevacha, dicht bij de stad Zaporizja en het front. De locatie diende ook als opvanglocatie.

Volgens Zelensky viel Rusland het gebouw aan toen mensen arriveerden om hulpgoederen op te halen. Het pand werd even later opnieuw getroffen. Onder de doden zijn twee medewerkers van een reddingsteam en vier agenten.

Rusland zegt dat zijn krijgsmacht Oekraïense militaire eenheden bij Komysjoevacha en twee andere dorpen heeft aangevallen. Daarbij zijn volgens Moskou enkele tientallen militairen omgekomen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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