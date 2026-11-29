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Prognose: rechts blok krijgt nipte meerderheid in Spanje

Een rechts blok staat op het punt een nipte meerderheid van de zetels te behalen bij de vervroegde verkiezingen in Spanje. Dit blijkt uit een eerste peiling van de publieke omroep RTVE die zondag werd gepubliceerd. De uitslag lijkt het einde in te luiden van de achtjarige ambtstermijn van de socialistische premier Pedro Sánchez.

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Volgens de peiling kunnen de conservatieve Volkspartij (PP), de uiterst rechtse partij Vox en een derde, kleinere partij samen tot 184 zetels behalen. Hiermee zouden deze partijen, die tijdens de campagne aangaven bereid te zijn een coalitie te vormen, over meer dan de 176 zetels beschikken die nodig zijn voor een meerderheid in het 350 zetels tellende parlement.

De sociaaldemocratische PSOE van Sánchez, die een minderheidsregering leidt, behaalt naar verwachting tussen de 119 en 124 zetels. Sánchez schreef de verkiezingen van zondag uit nadat hij in het parlement geen meerderheid had kunnen krijgen voor hervormingen van de woningmarkt. Daar was wel veel steun voor onder het electoraat, waar Sánchez van hoopte te profiteren.

Recordopkomst

De stembussen zijn op het Spaanse vasteland om 20.00 uur gesloten. Om 21.00 sluiten die ook op de Canarische Eilanden, waarna de eerste officiële resultaten verwacht worden.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was de opkomst om 18.00 uur al opgelopen tot meer dan 68 procent. Dat is het hoogste cijfer voor dat tijdstip sinds 1986, het jaar waarin men begon met het bijhouden van dergelijke gegevens. Dat voedt de verwachting dat deze verkiezingen een recordopkomst kennen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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