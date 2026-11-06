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Rechter blokkeert tijdelijk begin bouw van Trumps triomfboog

A survey flag is seen in the grass at Memorial Circle, where preparations are being made for US President Donald Trump's Triumphal Arch construction, in Washington, DC on September 30, 2026. Trump has said the massive arch he wants to build on a historic location will double as a base for drones and snipers. The proposed giant structure along the Potomac River near the Arlington National Cemetery is part of Trump's drive to put his personal stamp on the capital. Jim WATSON / AFP
ANP / AFP / Jim Watson

Een nationale rechter heeft tijdelijk het begin van de bouw van een 76 meter hoge triomfboog in de Amerikaanse hoofdstad Washington geblokkeerd. De beslissing van de rechter kwam vrijwel direct nadat een federale commissie groen licht had gegeven voor de bouw van het monument. De triomfboog is een idee van president Donald Trump.

Tegenstanders van het project waren naar de rechter gestapt met het verzoek de werkzaamheden te blokkeren nog voordat ze beginnen. Zij voerden aan dat het bouwwerk de nabijgelegen nationale begraafplaats Arlington zou overschaduwen en de plechtige as tussen de begraafplaats en het Lincoln Memorial zou verstoren. Ook zou het project in strijd zijn met de federale wetgeving, aangezien het Congres er geen toestemming voor heeft gegeven.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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