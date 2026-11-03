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Woonprotestkamp in centrum van Madrid ontruimd

epa13348836 Municipal workers remove tents from Puerta del Sol square in Madrid, Spain, 03 November 2026, after municipal and national police evicted campers from the housing protest camp in the early hours. Two people were detained for resisting authority. EPA/FERNANDO VILLAR
ANP / EPA / Fernando Villar

De Spaanse politie heeft een protestkamp in Madrid ontmanteld. Het kamp op het centrale plein in de stad was opgericht uit protest tegen het woningtekort en de huurprijzen. Volgens het stadsbestuur is de ontruiming vreedzaam verlopen, maar de activisten spreken van een „gewelddadige politieoperatie”.

Volgens de autoriteiten zijn bij de ontruiming van het kamp 334 mensen verwijderd en twee mensen opgepakt. De actie verliep volgens het stadsbestuur „zonder incidenten of gewelddadigheden”. De activisten zeggen dat mensen gewond zijn geraakt.

Op het plein Puerta del Sol hadden betogers eind september kamp opgeslagen om te protesteren tegen de omstreden uithuiszetting van Maricarmen ⁠Abascal. De 87-jarige vrouw kon door een huurverhoging de woning niet meer betalen waar ze decennia had gewoond.

De zaak leidde tot nationale woonprotesten en uiteindelijk tot nieuwe parlementsverkiezingen in Spanje, eind deze maand. Maricarmen, zoals ze bekend werd, overleed begin oktober.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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