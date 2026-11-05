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Politie bevestigt vondst kinderporno in onderzoek rond vader Meghan Markle (82)

Thomas Markle (82), de vader van Meghan Markle, kwam vorige maand in opspraak nadat tussen zijn bezittingen mogelijk beelden van seksueel kindermisbruik waren gevonden. De Filipijnse politie bevestigt nu dat dergelijk materiaal op ingeleverde digitale apparaten staat. Wie daarvoor verantwoordelijk is, wordt nog onderzocht.

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Volgens de Britse krant The Sun ontdekte Meghans halfbroer Thomas Markle Junior het materiaal.

Zoon Thomas Markle doet vondst in huis vader

Thomas Markle Junior was in het huis van zijn vader op de Filipijnen op zoek naar een telefoon. Tijdens die zoektocht zou hij een telefoon hebben gevonden met daarop een vijftien minuten durende video van naakte jonge meisjes. Later zou hij nog meer schokkend materiaal hebben aangetroffen.

Hij besloot daarop naar de Filipijnse politie te stappen. Bij de politie leverde hij drie geheugenkaarten en een mobiele telefoon in. De politie stelde een onderzoek in. Volgens de South China Morning Post heeft het onderzoek inmiddels uitgewezen dat er inderdaad kinderporno op de apparaten staat.

Thomas Markle senior bevindt zich momenteel niet op de Filipijnen. Hij verblijft volgens de berichtgeving in een verzorgingstehuis in de Verenigde Staten, waar hij herstelt van een beroerte.

Tweede onderzoek naar Thomas Markle

Het onderzoek is nog in volle gang, benadrukte de Filipijnse politiechef. Er moet nog worden vastgesteld waar de beelden vandaan komen, ‘wie er verantwoordelijk voor is en of er Filipijnse wetten zijn overtreden’.

Ondertussen zou er ook in Mexico een onderzoek naar Markle senior lopen. Daar werd gisteren een opslagruimte met zijn spullen doorzocht. Volgens de eigenaar betaalde Markle al twee jaar geen huur meer, maar zijn bezittingen nog altijd niet had opgehaald.

Reactie Meghan Markle

Meghan liet vorige maand weten ‘diep bedroefd’ te zijn over de beschuldigingen aan het adres van haar vader. „Mijn gedachten gaan uit naar alle kinderen die mogelijk schade hebben ondervonden”, liet ze via een woordvoerder weten.

Volgens de berichtgeving kwamen de beschuldigingen niet als een verrassing voor haar. De vrouw van prins Harry zou hebben aangegeven dat ze mede daarom het contact met haar vader verbrak. Ze zou in 2018 al zijn geïnformeerd over ‘verontrustende en schokkende beschuldigingen jegens mijn vader’.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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